William e Kate Middleton affranti | il corteo investe donna a Londra di 83 anni | è grave

Kate Middleton e William devastati! Un uomo della scorta investe una 83enne : Kate Middleton e William sono stati coinvolti in un incidente stradale mentre si recavano a Windsor per la cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera. Un uomo della loro scorta ha investito con la moto una vedova 83enne, Irene Mayor. La donna è stata ricoverata in condizioni critiche ma, come scrive il Sun, non è in pericolo di vita. Trasportata in ospedale con l’eliambulanza, le sono state riscontrate la frattura del bacino e diverse ...

Kate Middleton e il principe William in crisi - lei va in televisione e lancia un messaggio in codice al marito : C’è aria di crisi nel matrimonio tra il principe William e Kate Middleton. Dietro l’apparente famiglia perfetta si nasconderebbero malumori e tradimenti. A corte, infatti, girano voci su una presunta relazione tra l’erede al trono e l’ex modella Rose Hanbury. La Duchessa, che si dimostra sempre più insofferente, avrebbe lanciato in televisione una sorta di messaggio in codice al marito. Ospite della trasmissione per ...

Rose Hanbury tra William e Kate Middleton?/ Messaggio in codice della Duchessa : Rose Hanbury si insinua tra William e Kate? Secondo i tabloid britannici la vicina di casa di campagna potrebbe diventare quello che Camilla fu per Diana.

Kate Middleton e William tornano a casa - la tenera reazione di Charlotte incanta : Mamma Kate Middleton e papà William tornano a casa dopo una visita nella contea di Cumbria e ad aspettarli ci sono i loro tre bambini: George, Charlotte e Louis. A intenerire i fan della...

Kate Middleton e la vendetta contro William - : Francesca Rossi Secondo nuove indiscrezioni Kate e William avrebbero attraversato una fase complicata durante il loro fidanzamento: il duca di Cambridge avrebbe chiesto una pausa di riflessione a Kate e lei si sarebbe vendicata in modo astuto Tutte le coppie attraversano fasi altalenanti nelle loro storie d’amore, anche quelle che sembrano aver raggiunto la stabilità. Kate Middleton e il principe William non fanno eccezione. Alle ...

Kate Middleton senza William brilla alla cena di gala. Ma ricicla ancora il vestito : Kate Middleton ha incantato alla cena di gala nel Spring restaurant di Londra, organizzata nell’ambito della Addiction Awareness Week. La Duchessa di Cambridge si è presentata senza William all’evento, come da agenda. Anche se si sono diffuse voci su una presunta crisi tra i due dopo che il principe è stato ammaliato da Rose, la bella vicina di casa. Comunque, Kate non si è lasciata deprimere dai pettegolezzi e ha letteralmente ...

Kate Middleton - William le chiese pausa di riflessione : Il principe William e Kate Middleton rappresentano ormai da anni una coppia solida e rassicurante, contrariamente all'immagine più turbolante data dal fratello minore Harry e Meghan Markle, soprattutto a causa delle numerose intemperanze di quest'ultima.I due reali sono stati fidanzati per molto tempo ma hanno conosciuto anche alti e bassi come i comuni mortali, lasciandosi per ben due volte, nel 2004 e nel 2007. In questa ultima occasione ...