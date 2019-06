Whoopy Goldberg contro Bella Thorne | Se sei famosa niente foto di nudo E lei

huffingtonpost

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Dopo l’hacker, Whoopi. Non finiscono i problemi per: l’attrice e cantante, rimasta vittima di un pirata informatico che le ha chiesto un riscatto dopo averle rubato alcuni scatti intimi, è stata attaccata da una delle artiste del piccolo e grande schermo più premiate nella storia. In un popolarissimo programma televisivo statunitenseha fatto una predica a: “Se sei, non faredi, non importa quanti anni hai”La 21enne ha risposto, in lacrime, con delle storie su Instagram: “Biasimare le ragazze che si fanno? Fa schifo ed è disgustoso. Quindi ora una ragazza non può mandaresexy al fidanzato che è lontano? Sono offesa per chi si è suicidato per colpa di chi ha pubblicato le sue. Il tuo punto di vista è davvero terribile e spero tu cambi ...