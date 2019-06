Whoopi Goldberg attacca Bella Thorne | Sei famosa non puoi farti foto nuda

ilgiornale

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Mariangela Garofano A seguito dello spiacevole inconveniente delledihackerate e della sua decisione di renderle pubbliche, l'attriceha espresso la sua opinione Recentemente l’attrice di "Sister Act"ha espresso la sua opinione durante il programma "The View", riguardo allesenza veli cheha postato sui social dopo che un hacker ne era entrato in possesso. “Se sei, non importa quanti anni hai. Nonpubblicare”, ha affermato la, in totale disaccordo con la decisione delladi postare lehackerate per non cedere al ricatto dell’hacker in cambio di soldi. “Una volta che fai delledel genere, sono a disposizione di ogni hacker. Se nel 2019 non sai che potrebbe diventare un problema, mi dispiace ma non dovevi farle” , ha sentenziato la. Immediatamente dopo ...

