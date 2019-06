Welcome to Miami | il nuovo singolo di Max Pezzali

Max Pezzali annuncia l’uscita di “ Welcome to Miami (South Beach)” - singolo che anticipa il nuovo album : In arrivo il 21 giugno The post Max Pezzali annuncia l’uscita di “Welcome to Miami (South Beach)”, singolo che anticipa il nuovo album appeared first on News Mtv Italia.

Welcome to Miami (South Beach) è il nuovo singolo di Max Pezzali dal 21 giugno : Il nuovo singolo di Max Pezzali è Welcome To Miami (South Beach). Il brano arriva in rotazione radiofonica a partire dal 21 giugno e rappresenta un antipasto di quello che sarà il suo prossimo album di inediti in arrivo per il 2020. L'annuncio di un ritorno in radio era già arrivato qualche settimana fa, con le dichiarazioni di Claudio Cecchetto che aveva reso nota l'intenzione di tornare con un nuovo singolo che oggi sappiamo intitolarsi ...