Volley | Perugia sceglie Vital Heynen per la successione a Bernardi Nuova sfida per il

Volley - Lorenzo Bernardi non è più l’allenatore di Perugia : “Ha deciso la società - giorno pieno di lacrime” : Lorenzo Bernardi non è più l’allenatore di Perugia, Mister Secolo ha lasciato la panchina dei Block Devils con cui nelle ultime due stagioni ha vinto uno scudetto e due Coppa Italia, perdendo però la finale tricolore con Civitanova e non riuscendo ad alzare al cielo la Champions League come era stato chiesto dalla società. Il rapporto tra il coach e il Presidente Gino Sirci non era mai stato idilliaco, è poi esploso dopo aver chiuso la ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Russia 3-1 - azzurre qualificate alla Final Six! Festa a Perugia : L’Italia continua a viaggiare come un treno, sconfigge la Russia per 3-1 (22-25; 25-21; 25-15; 25-21) al PalaBarton di Perugia, infila la decima vittoria (la terza consecutiva) nella Nations League 2019 di Volley femminile e si qualifica alla Final Six del prestigioso torneo internazionale. Le azzurre, prime in classifica, sono già certe di disputare gli atti conclusivi della maniFestazione quando mancano ancora tre partite al termine ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Russia - ultimo esame a Perugia. Azzurre per la vittoria da Final Six : L’Italia scenderà in campo da prima della classe, questa sera (ore 20.00) le Azzurre affronteranno la Russia al PalaBarton di Perugia presentandosi da leader della Nations League 2019 di Volley femminile: 9 vittorie in 11 partite disputate, 28 punti all’attivo e qualificazione alla Final Six sempre più vicina. La nostra Nazionale è a un passo dall’accesso agli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale e una vittoria ...

Volleyball Nations League - facile successo per l’Italia : Bulgaria asfaltata 3-0 al Pala Barton di Perugia : Le ragazze di Davide Mazzanti non hanno commesso errori contro il fanalino di coda del torneo, rispettando il pronostico che le vedeva nettamente favorite È arrivato l’ottavo successo nella VNL per la nazionale italiana femminile, vincitrice in serata al Pala Barton di Perugia 3-0 (25-19, 25-21, 25-20) sulla Bulgaria. Sotto gli occhi del presidente Pietro Bruno Cattaneo le ragazze di Davide Mazzanti non hanno commesso errori contro il ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Bulgaria 3-0 - le azzurre non fanno sconti a Perugia. La Final Six è a un passo : L’Italia ha sconfitto la Bulgaria con un netto 3-0 (25-19; 25-23; 25-20) e ha conquistato l’ottava vittoria su dieci partite giocate nella Nations League 2019 di Volley femminile. Le azzurre si sono imposte autorevolmente al PalaBarton di Perugia chiudendo la contesa in 88 minuti di gioco, il risultato sembrava scontato alla vigilia visto che le ragazze del CT Davide Mazzanti affrontavano il fanalino di coda del prestigioso torneo ...

Volley femminile - Nations League 2019. Perugia abbraccia le azzurre - a caccia di punti contro il fanalino di coda Bulgaria : È ancora a caccia della prima vittoria stagionale in Nations League per la Bulgaria che questa sera affronta l’Italia nel debutto del quarto concentramento della manifestazione itinerante targata Fivb. Si gioca al PalaBarton di Perugia che la prossima stagione tornerà ad ospitare la serie A1 femminile e le altre squadre in lizza sono la Corea del Sud e la Russia, in campo nel pomeriggio italiano. Mazzanti non cambia e punta su tutte le big ...

Volley femminile - Nations League 2019. Azzurre a Perugia per chiudere la pratica final six : Bulgaria, Corea del Sud e Russia: a Perugia arrivano le ultime tre della graduatoria e l’Italia sogna la final Six della Nations League in Cina. Le Azzurre sono a quota 7 vittorie e 2 sconfitte quando mancano due concentramenti alla fine del cammino di qualificazione e dunque un altro tris di successi potrebbe aiutare la squadra di Mazzanti ad avvicinare il traguardo, ritenuto dal tecnico (ormai è evidente) passaggio fondamentale per la ...

Volleyball Nations League - domani l’esordio dell’Italia nel quarto round : le azzurre sfidano la Bulgaria a Perugia : La formazione di Mazzanti affronterà nella giornata di domani la Bulgaria, match d’esordio del quarto round di Volleyball Nations League La nazionale italiana femminile domani farà il suo esordio nel quarto round della Volleyball Nations League, affrontando al Pala Barton di Perugia la Bulgaria (ore 20). Il match contro la nazionale bulgara aprirà una tre gironi importante per le ragazze di Davide Mazzanti, attualmente seconde nella ...

Volley - Perugia : Russo - Plotnitskiy e Bernardi sarebbero ancora in forse : Tra le tante trattative di mercato di pallavolo di cui circolano notizie in questi ultimi giorni, manca una delle squadre più importanti del panorama italiano, la Sir Safety Perugia, che sembrava essere stata la prima in assoluto a muovere i passi più importanti per porre immediatamente rimedio alle lacune mostrate nella stagione 2018/2019. Lacune evidenziate dai risultati ottenuti nel finale di stagione, che ha visto il team umbro non arrivare ...

Volley femminile - Nations League 2019 : le convocate dell’Italia per la tappa di Perugia - torna Caterina Bosetti : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per la quarta tappa della Nations League 2019 che andrà in scena al PalaBarton di Perugia dall’11 al 13 giugno. Le azzurre, seconde in classifica con sette vittorie all’attivo, affronteranno Bulgaria, Corea del Sud e Russia cioè le ultime tre formazioni in graduatoria: la nostra Nazionale andrà alla caccia di tre successi per avvicinarsi ...

Volley - mercato : Van Garderen a Latina - a Perugia scintille tra Sirci e Bernardi : Sempre più in fibrillazione il Volley mercato della Superlega e della A1 femminile, con tanti trasferimenti ufficializzati e molti rumors che scuotono gli ambienti. La copertina per l'acquisto più importante questa volta se la prende Latina, che si è assicurata lo schiacciatore olandese. Latina fa sul serio: Van Garderen Arriva finalmente il colpo di mercato che sicuramente soddisferà i tifosi della società pontina: è stato infatti ...

Volley mercato : Plotnyskyi nuovo acquisto di Perugia : La Sir Safety Conad Perugia del presidente Gino Sirci si sta ancora leccando le ferite dopo la sconfitta subita, dopo una serie di cinque partite, ad opera della Lube Civitanova in finale scudetto. Il miglior modo per non pensare più a questo difficile finale di stagione (che ha visto gli umbri eliminati anche in semifinale di Champions ad opera dei russi dello Zenit Kazan) è senza ombra di dubbio quello di gettarsi a capofitto sulla ...