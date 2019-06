Volano gli ascolti tv della Nazionale ai Mondiali di Calcio femminile

L'oroscopo di domani 20 giugno - 1ª metà zodiaco : Volano gli arietini - Cancro a rilento : L'oroscopo di domani 20 giugno 2019 porta in primo piano un evento di spicco nell'attuale contesto zodiacale. Desiderosi di sapere di cosa si tratta? Certo che si, dunque, andiamo subito a svelare l'arcano. Questo giovedì assisteremo al passaggio di una meravigliosa Luna in Acquario, sicuramente efficace nei confronti di situazioni sentimentali un po' in crisi. Bene, prima di iniziare a mettere in chiaro l'amore e il lavoro, l'Astrologia è ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : due medaglie azzurre! Foconi e Garozzo Volano in semifinale! Irene Vecchi ai quarti di finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.20: Appuntamento alle 16.55 per l’assalto dei quarti di finale di Irene Vecchi, che se la vedrà con la vincente dell’assalto tra l’ungherese Marton e la spagnola Martin-Portugues. 16.18: Irene Vecchi AI quarti DI finale! La sciabolatrice toscana ha sconfitto 15-11 la spagnola Laia Vila. 16.17: Eliminata purtroppo Rossella Gregorio. La campana è stata sconfitta 15-10 dalla ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : due medaglie azzurre! Foconi e Garozzo Volano in semifinale! Vecchi e Gregorio agli ottavi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.10: 16.06: Sono in pedana Irene Vecchi e Rossella Gregorio. 15.56: Manca poco all’inizio degli ottavi di finale della sciabola femminile. Irene Vecchi e Rossella Gregorio sono nella parte bassa del tabellone e potrebbero ritrovarsi contro in semifinale. 15.25: Appuntamento alle 16.10 con gli assalti delle due azzurre. Irene Vecchi contro la spagnola Laia Vila, mentre Rossella Gregorio ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : due medaglie azzurre! Foconi e Garozzo Volano in semifinale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 Passiamo alla sciabola, dove iniziano ora gli assalti dei sedicesimi con tre azzurre in gara: Vecchi contro la greca Paizi, Gregorio contro l’ungherese Katona e Criscio contro la rumena Pascu. 14.58 In semifinale Daniele Garozzo affronterà il francese Enzo Lefort, che ha battuto 15-11 il ceco Alexander Choupenitch, mentre Alessio Foconi sfiderà il russo Alexey Cheremisinov, che ha ...

Mondiale donne : Girelli-Galli affondano la Giamaica. 5-0 delle Azzurre che Volano agli ottavi : L’Italia travolge la Giamaica con una goleada e vola agli ottavi di finale dei Mondiali femminili di calcio in corso in Francia. Le Azzurre staccano il pass con un turno di anticipo grazie alla vittoria per 5-0 contro le ’Reggae Girlz’ nel match valido per la seconda giornata del gruppo C giocato a Reims. ...

Beach volley World Tour 2019 Varsavia. Menegatti/Orsi Toth sfiorano il colpaccio : Agatha/Duda vincono al tie break e Volano agli ottavi : colpaccio solo sfiorato da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che per due set e mezzo giocano alla pari e in alcuni tratti anche meglio rispetto alle trionfatrici di Ostrava, le brasiliane Agatha/Duda, prima di arrendersi al tie break. La coppia italiana spreca due set ball nel primo parziale, conquista il secondo ma, sul 4-5 del set decisivo, subisce un parziale di 0-3 e lascia via libera alle rivali, dovendo passare domattina dai sedicesimi ...

Beach volley World Tour 2019 Varsavia. Menegatti/Orsi Toth sfiorano il colpaccio : Agatha/Duda vincono al tie break e Volano agli ottavi : colpaccio solo sfiorato da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che per due set e mezzo giocano alla pari e in alcuni tratti anche meglio rispetto alle trionfatrici di Ostrava, le brasiliane Agatha/Duda, prima di arrendersi al tie break. La coppia italiana spreca due set ball nel primo parziale, conquista il secondo ma, sul 4-5 del set decisivo, subisce un parziale di 0-3 e lascia via libera alle rivali, dovendo passare domattina dai sedicesimi ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : le azzurre annichiliscono la Mongolia e Volano agli ottavi! Pass olimpico in palio con la Gran Bretagna : Comincia nel migliore dei modi il percorso delle azzurre nel tabellone della gara a squadre dei Campionati del Mondo 2019 di Tiro con l’arco a ‘s-Hertogenbosch, in Olanda. Il terzetto italiano composto da Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Vanessa Landi ha sconfitto nettamente la Mongolia di Enkhtuya Altangerel, Urantungalag Bishindee e Uyanga Ganbold ed ha così strappato la qualificazione per gli ottavi di finale, in cui affronterà ...

Vela – World Cup Series 2019 : Volano gli azzurri a Marsiglia dopo tre giornate di regate : volano le tavole ed i Nacra azzurri a Marsiglia. Mattia Camboni e Vittorio Bissaro con Maelle Frascari primi dopo tre giornate Terza giornata di regate a Marsiglia per la Finale delle World Cup Series 2019. Il sud della Francia regala ancora sole e vento sui 15 nodi che ha permesso ad ogni classe di scendere in acqua e completare il programma. Tre prove per gli RS:X che ieri hanno subito uno stop forzato per vento troppo forte. Nei ragazzi ...

Danimarca - vince la sinistra con la linea dura sui migranti. Verdi Volano - crollano i populisti : il clima è la priorità degli elettori : I liberali di Lars Loekke Rasmussen lasciano il potere dopo essere stati al governo per 14 degli ultimi 18 anni. La Danimarca si sposta a sinistra e sceglie i socialdemocratici di Mette Frederiksen, che vincono le politiche e strappano i voti alla destra grazie a una linea più dura sull’immigrazione in una tornata elettorale dove prima vera preoccupazione degli elettori è la lotta al cambiamento climatico. Proprio per questo ...

Calcio - finale play-off Serie B 2019 : Hellas Verona-Cittadella 3-0. Gli scaligeri ribaltano la contesa e Volano nel massimo campionato! : L’Hellas Verona batte per 3-0 il Cittadella, ribalta lo 0-2 patito all’andata e vince i play-off della Serie B di Calcio, guadagnandosi così la promozione nel massimo campionato italiano. Apre le marcature al 26' Zaccagni, completano l’impresa nella ripresa al 69' Di Carmine ed al minuto 82 Laribi. Gli ospiti terminano la partita in nove uomini per le espulsioni di Parodi al 62′ e Proia al 77′. Nel primo tempo ...

Grande Fratello : gli ascolti Volano ma è polemica per lo scontro tra Giorgio e la De André : Il Grande Fratello 16 continua ad incassare ottimi ascolti, riuscendo a migliorarsi puntata dopo puntata. La conferma arriva dai dati Auditel relativi all'appuntamento televisivo del 27 maggio, dai quali si apprende che il reality show è riuscito a battere la concorrenza di programmi ben più blasonati quali "Porta a Porta". Il risultato sorprende se consideriamo che sul web non mancano le polemiche soprattutto in riferimento al confronto ...

Mondiale U20 – Italia super - Ecuador ko 1-0 : gli azzurri Volano agli ottavi : Mondiale U20 di calcio: l’Italia si impone sull’Ecuador 1-0 e vola agli ottavi di finale L’Italia si impone 1-0 sull’Ecuador nella seconda sfida del Mondiale Under 20 dopo il successo nella gara inaugurale con il Messico e si qualifica per gli ottavi di finale della competizione. Gli azzurrini di Nicolato hanno raggiunto il successo grazie al gol di Pinamonti al 15′ del primo tempo. L’Ecuador è poi ...

Di Maio-Salvini - ora Volano gli stracci : 'C'è la stessa arroganza di Renzi' : Pochi giorni e si arriverà ai giorni immediatamente successivi alle elezioni europee. Quello sarà il momento in cui si capirà quale sarà il destino del governo. In molti, da tempo,scommettono che quella fase dovrebbe rappresentare quella giusta per vedere crollare un esecutivo che si regge su un contratto ed è formato da due forze totalmente eterogenee. Negli ultimi giorni i toni tra Lega e Movimento Cinque Stelle hanno raggiunto livelli di ...