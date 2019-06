Victoria Stella Doritou | ecco la nuova fiamma del cantante Irama

ilgiornale

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Alessandro Pagliucaè ladonna di, lei si è mostrata per la prima volta con lui attraverso una Instagram Stories In queste ore tutti parlano di lei:, la ragazza che ha conquistato il cuore di. ll, ex vincitore di “Amici“, è ormai noto per le sue relazioni e nei mesi scorsi era finito al centro del gossip per la storia con Giulia De Lellis. I due si sono lasciati nel giro di poco tempo e, coincidenza, poche ore prima di annunciare ai fan il loro addio, erano spuntate delle immagini diinsieme a. Non si è mai saputo se la fine della storia trae Giulia De Lellis sia stata causata proprio dall’arrivo della bella. Inoltre, la ballerina e modella e ilhanno deciso di venire allo scoperto solo nei giorni scorsi. Un amore vissuto sui social L’occasione ...

