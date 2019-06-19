Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2019 ore 10 | 30

beppe_grillo : Nei prossimi due anni oltre 60 milioni di euro saranno dedicati alla manutenzione ordinaria delle strade di Roma.… - carlucci_cc : 60 milioni di euro per la Grande Viabilità di Roma #AnvediRoma ?? - Delio_21 : RT @beppe_grillo: Nei prossimi due anni oltre 60 milioni di euro saranno dedicati alla manutenzione ordinaria delle strade di Roma. Ecco c… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 19 GIUGNO 2019 ORE 9.35 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA PRENESTINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PRENESTINA E CASSIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA A91 Roma FIUMICINO SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO ED IL VIADOTTO DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 19 GIUGNO 2019 ORE 9.05 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E PONTINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA PRENESTINA E TIBURTINA, SALARIA ED AURELIA E PIU AVANTI TRA LA Roma FIUMICINO E L’OSTIENSE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA A91 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 19 GIUGNO 2019 ORE 08.35 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA PRENESTINA E TIBURTINA, SALARIA ED AURELIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE Roma FIUMICINO ED OSTIENSE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENGIALE EST VERSO IL CENTRO MENTRE IN SENSO CONTRARIO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 19 GIUGNO 2019 ORE 08.05 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA, MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA PRENESTINA E TIBURTINA E PIU AVANTI PER INCIDENTE TRA LE USCITE CASSIA ED AURELIA, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA A91 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 19 GIUGNO 2019 ORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE PRENESTINA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 20:20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMEN TO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LA TIBURTINA E LA A24 Roma TERAMO IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO SI STA IN FILA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN SENSO DI MARCIA OPPOSTO CODE E RALLENTAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 19:35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA LA BUFALOTTA E LA RUSTICA E PIU’ AVANTI TRA LA Roma FIUMICINO E BOCCEA IN ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO SI STA IN FILA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN SENSO DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 19:05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA PONTINA CON CODE PER INCIDENTE TRA POMEZIA E CASALAZZARA IN DIREZIONE LATINA. IN SENSO DI MARCIA OPPOSTO SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI APRILIA PASSIAMO AL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA BUFALOTTA E LA RUSTICA PROSEGUENDO DI NUOVO IN FILA ALL’ALTEZZA DELLA PISANA IN ESTERNA CODE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 18:35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA PONTINA CON CODE PER INCIDENTE TRA POMEZIA E CASALAZZARA IN DIREZIONE LATINA. CODE PER CURIOSI NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO PASSIAMO AL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA, PIU’ AVANTI CODE TRA LA BUFALOTTA E LA RUSTICA PROSEGUENDO DI NUOVO IN FILA ALL’ALTEZZA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 18:05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA, PIU’ AVANTI CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA PROSEGUENDO SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA PISANA E BOCCEA IN ESTERNA CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, PIU’ AVANTI CODE PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 17:35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA A1 Roma FIRENZE CON RALLENTAMENTI PER INCIDENTE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO RomaNO IN DIREZIONE Roma. PRESTARE ATTENZIONE PASSIAMO AL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA, PIU’ AVANTI CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA LA BUFALOTTA E LA A24 Roma TERAMO PROSEGUENDO SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 17:05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA A1 Roma FIRENZE CON CODE PER INCIDENTE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO RomaNO IN DIREZIONE Roma. PRESTARE ATTENZIONE SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO ALTEZZA SVINCOLO FLAMINIA: SONO STATE RIAPERTE LE RAMPE IN USCITA PRECEDENTEMENTE CHIUSE PER INCENDIO DELLE STERPAGLIE IN ZONA LABARO. RIAPERTO NEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 16:20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO SVINCOLO FLAMINIA DOVE SONO STATE CHIUSE TEMPORANEAMENTE LE RAMPE IN USCITA DA Roma A CAUSA DI UN INCENDIO STERPAGLIE IN ZONA LABARO . CHIUSO NEL TRATTO INTERESSATO IL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 IN DIREZIONE TERNI. IL TRAFFICO VIENE DEVIATO SUL RACCORDO CI SPOSTIAMO SULLA SALARIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 15:20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO SVINCOLO FLAMINIA DOVE SONO STATE CHIUSE TEMPORANEAMENTE LE RAMPE IN USCITA DA Roma A CAUSA DI UN INCENDIO STERPAGLIE IN ZONA LABARO CI SPOSTIAMO SULLA SALARIA DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA LA TENUTA DI SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI SUL RACCORDO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 12:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE; SUL RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE RESIDUE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA; SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE RESTANO INCOLONNAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL ...