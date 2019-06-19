beppe_grillo : Nei prossimi due anni oltre 60 milioni di euro saranno dedicati alla manutenzione ordinaria delle strade di Roma.… - GiangioTheGlide : RT @beppe_grillo: Nei prossimi due anni oltre 60 milioni di euro saranno dedicati alla manutenzione ordinaria delle strade di Roma. Ecco c… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2019 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 19 GIUGNO 2019 ORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE PRENESTINA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 20:20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMEN TO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LA TIBURTINA E LA A24 Roma TERAMO IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO SI STA IN FILA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN SENSO DI MARCIA OPPOSTO CODE E RALLENTAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 19:35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA LA BUFALOTTA E LA RUSTICA E PIU’ AVANTI TRA LA Roma FIUMICINO E BOCCEA IN ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO SI STA IN FILA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN SENSO DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 19:05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA PONTINA CON CODE PER INCIDENTE TRA POMEZIA E CASALAZZARA IN DIREZIONE LATINA. IN SENSO DI MARCIA OPPOSTO SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI APRILIA PASSIAMO AL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA BUFALOTTA E LA RUSTICA PROSEGUENDO DI NUOVO IN FILA ALL’ALTEZZA DELLA PISANA IN ESTERNA CODE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 18:35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA PONTINA CON CODE PER INCIDENTE TRA POMEZIA E CASALAZZARA IN DIREZIONE LATINA. CODE PER CURIOSI NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO PASSIAMO AL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA, PIU’ AVANTI CODE TRA LA BUFALOTTA E LA RUSTICA PROSEGUENDO DI NUOVO IN FILA ALL’ALTEZZA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 18:05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA, PIU’ AVANTI CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA PROSEGUENDO SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA PISANA E BOCCEA IN ESTERNA CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, PIU’ AVANTI CODE PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 17:35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA A1 Roma FIRENZE CON RALLENTAMENTI PER INCIDENTE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO RomaNO IN DIREZIONE Roma. PRESTARE ATTENZIONE PASSIAMO AL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA, PIU’ AVANTI CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA LA BUFALOTTA E LA A24 Roma TERAMO PROSEGUENDO SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 17:05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA A1 Roma FIRENZE CON CODE PER INCIDENTE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO RomaNO IN DIREZIONE Roma. PRESTARE ATTENZIONE SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO ALTEZZA SVINCOLO FLAMINIA: SONO STATE RIAPERTE LE RAMPE IN USCITA PRECEDENTEMENTE CHIUSE PER INCENDIO DELLE STERPAGLIE IN ZONA LABARO. RIAPERTO NEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 16:20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO SVINCOLO FLAMINIA DOVE SONO STATE CHIUSE TEMPORANEAMENTE LE RAMPE IN USCITA DA Roma A CAUSA DI UN INCENDIO STERPAGLIE IN ZONA LABARO . CHIUSO NEL TRATTO INTERESSATO IL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 IN DIREZIONE TERNI. IL TRAFFICO VIENE DEVIATO SUL RACCORDO CI SPOSTIAMO SULLA SALARIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 15:20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO SVINCOLO FLAMINIA DOVE SONO STATE CHIUSE TEMPORANEAMENTE LE RAMPE IN USCITA DA Roma A CAUSA DI UN INCENDIO STERPAGLIE IN ZONA LABARO CI SPOSTIAMO SULLA SALARIA DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA LA TENUTA DI SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI SUL RACCORDO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 12:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE; SUL RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE RESIDUE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA; SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE RESTANO INCOLONNAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 11:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN PROGRESSIVA RIPRESA SUL RACCORDO ANULARE; PERMANGONO CODE RESIDUE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; CIRCOLazioNE CHE RESTA SOSTENUTA, INVECE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE CHE RALLENTA IL TRAFFICO A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO A VIA FIORENTINI VERSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 10:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma NAPOLI UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VALMONTONE E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN DIREZIONE Roma, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE PRENESTINA E APPIA; IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 09.05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. TRAFFICO INTENSO SU GRAN PARTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA NOMENTANA E LA Roma-FIUMICINO, MENTRE, IN ESTERNA, CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E AURELIA, E TRA CASILINA E NOMENTANA; SI STA IN CODA POI SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 09.05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. TRAFFICO INTENSO SU GRAN PARTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA NOMENTANA E LA Roma-FIUMICINO, MENTRE, IN ESTERNA, CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E AURELIA, E TRA CASILINA E NOMENTANA; SI STA IN CODA POI SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL ...