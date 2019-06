Via alla maturità - le tracce : Ungaretti - Stajano e Sciascia. Temi su Bartali e Dalla Chiesa : Al via, con la prova di Italiano, gli Esami di maturità per oltre 500.000 studenti. Alle 8.30 con l'apertura del plico telematico. La password per accedere alle tracce è stata...

The King of Fighters X Dead or Alive 6 : Via alla collaborazione : KOEI TECMO Europe e Team NINJA hanno annunciato i primi due personaggi DLC in arrivo nell’universo di Dead OR Alive 6: Mai Shiranui e Kula Diamond di THE King OF Fighters. Questi nuovi personaggi fanno parte del Season Pass 1 di DOA6. Mai Shiranui, conosciuta dai fan di King OF Fighters come “The Alluring Ninja”, è una kunoichi (ninja di sesso femminile) che pratica lo stile Shiranui ninjutsu. L’agile combattente ...

Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League : Via alla stagione X con Acer Predator : Ubisoft annuncia la sua più importante e ambiziosa sponsorizzazione per la Pro League e i Major di Tom Clancy’s Rainbow Six, grazie a una collaborazione esclusiva con il marchio Predator di Acer dedicato al gaming in America del Nord, Europa, Asia Pacifico e America Latina, da giugno 2019, per l’inizio della stagione X della Rainbow Six Pro League, a novembre 2020. Dopo il suo enorme impegno negli esport negli ...

Palermo - la FIGC dà il Via libera alla nuova proprietà : nuova proprietà Palermo – Al termine dell’assemblea dei soci andata in scena oggi, il Palermo ha diramato un comunicato ufficiale a nome della proprietà. Comunicato secondo il quale la Federcalcio ha legittimato la nuova proprietà del club rosanero e nel quale si indicano le prossime mosse finalizzate all’iscrizione del campionato di Serie B 2019/2020. Questa […] L'articolo Palermo, la FIGC dà il via libera alla nuova proprietà è ...

Giro di Svizzera 2019 : torna alla vittoria Elia ViViani! Sprint da campione - battuti Matthews e Sagan : Finalmente il ritorno al successo. Dopo tante delusioni può gioire Elia Viviani: il capitano della Deceunick Quick-Step torna a timbrare il cartellino imponendosi nella quarta tappa del Giro di Svizzera 2019, partita da Murten e giunta in quel di Arlesheim. Successo nettissimo per il campione olimpico dell’omnium che nello Sprint ha battuto nettamente tutti i rivali. vittoria numero 72 nella carriera del corridore di Isola della Scala, ...

Ciclismo : si infiamma il mercato! Elia ViViani alla Cofidis? Movistar : arriva Mas - partono Quintana e Landa : Le ufficialità, come ogni anno, arriveranno solamente a partire da agosto. Il ciclomercato si sta però già infiammando ad inizio estate: tanti i colpi già annunciati, moltissime le trattative in corso. Da segnalare che al momento solamente la metà del gruppo ha un contratto in vista del 2020: tutti gli altri aspettano dunque o di rinnovare o di cambiare casacca. La notizia più importante, praticamente ufficiale, è quella di Vincenzo Nibali alla ...

Totti Via dalla Roma : “Hanno voluto togliere i romani dalla squadra e ci sono riusciti. Non resterò disoccupato” : “Hanno voluto questo, i Romani via dalla Roma, e ci sono riusciti”. Lo ha detto Francesco Totti nel corso della conferenza stampa convocata al Coni. “In questo mese valuterò le proposte sul tavolo. Quella che mi farà stare meglio la raccoglierò con tutto il cuore”. Francesco Totti, l’addio polemico alla Roma: “Tenuto fuori da tutto, mai coinvolto” ...

AvViato lo strumento NEAR! Alpha Centauri - aperta la ricerca ai pianeti simili alla Terra : Gli scienziati dell'Osservatorio Europeo Australe (ESO) hanno annunciato l'accensione del NEAR, un super strumento che andrà alla ricerca di pianeti "gemelli" della Terra nel sistema Alpha Centauri, il più vicino al nostro. Lo strumento, chiamato NEAR, acronimo di Near Earths in the AlphaCen Region, è stato installato su uno dei quattro telescopi che compongono il VLT (Very Large Telescope) dell’Osservatorio Europeo Australe (ESO) nel deserto di ...

Al Via le riprese di The Umbrella Academy 2 - foto col cast della serie Netflix alla prima lettura del copione : Le riprese di The Umbrella Academy 2 sono ufficialmente iniziate. Lo comunica Gerard Way, creatore della serie tratta dai fumetti omonimi, nonché produttore esecutivo, condividendo alcune foto dal dietro le quinte che testimoniano l'incontro del cast per la seconda stagione. Netflix aveva rinnovato The Umbrealla Academy lo scorso aprile, un annuncio scontato visto i risultati. La serie risultava infatti tra le più viste sulla piattaforma, con ...

Beach volley - World Tour 2019 VarsaVia. Il profumo di Mondiale risveglia Evandro/Bruno : stop alla serie vincente di Mol/Sorum : Un torneo leggendario, una giornata finale di gare da ricordare: a Varsavia vanno in scena due sfide spettacolari all’ennesima potenza a chiudere l’ultimo appuntamento a 4 stelle prima del Mondiale di Amburgo. Dici Mondiale e si svegliano gli ultimi due campioni del mondo brasiliani, Evandro (detentore del titolo iridato) e Bruno Schmidt (vincitore dell’edizione 2015 in Olanda). Sono loro i “giustizieri” degli ...

Navigator - Via alla selezione. Sui compiti spezzatino regionale : Martedì il «quizzone» ma manca ancora un accordo quadro. Saranno singole convenzioni tra Anpal e Regioni a definire le attività che le nuove figure dovranno svolgere...

Coppa America - Coutinho show : buona la prima per il Brasile - tris alla BoliVia : Coppa America – buona la prima per il Brasile nella gara inaugurale della Coppa America 2019. I verdeoro rifilano tre reti alla Bolivia grazie all’ottima prestazione di Coutinho, autore di una doppietta. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, è appunto l’attaccante del Barcellona a prendersi la scena: al 5′ realizza il rigore concesso, con l’aiuto della Var, per un mani di Jusino sul pallone calciato da ...

Morgan accusa un malore : rinViato lo sfratto dalla casa di Monza : Morgan ha ancora una casa, per il momento. È stato rinviato lo sfratto del cantante e personaggio televisivo, al secolo Marco Castoldi, che potrà continuare ad abitare nella sua casa di Monza.Lo sfratto era stato annunciato dallo stesso leader dei Bluvertigo lo scorso aprile: il tribunale monzese aveva deciso il pignoramento dell’immobile alla fine del 2017, a causa dei problemi economici del cantante e di presunte tasse ...

La Via Italiana dello Stoccafisso : storia e degustazioni dal Veneto alla Calabria : Domenica 16 giugno 2019, Cittanova (RC) diventerà protagonista di un evento importantissimo per i ricercatori e gli appassionati di un