Vesuvio e Campi Flegrei | sottoscritti i gemellaggi per l’accoglienza post-evacuazione

Record di terremoti a marzo tra Campi Flegrei e Vesuvio - gli esperti non sono preoccupati : Per i due vulcani dell'area di Napoli, dei Campi Flegrei e del Vesuvio, marzo è stato un mese particolarmente "movimentato", caratterizzato da un numero di terremoti che può essere definito da Record. Per fornire a tutti quanti una comunicazione semplice sullo stato di attività dei singoli vulcani, infatti, da parte dell'Osservatorio Vesuviano vengono pubblicate delle sintesi sugli sciami sismici che si verificano mensilmente. Secondo quanto ...