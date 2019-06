Va agli esami di maturità | alle 8 | 30 il plico telematico

L’Etiopia ha “chiuso” internet per non far copiare gli studenti agli esami : Una scuola in Etiopia (foto: ZACHARIAS ABUBEKER/AFP/Getty Images) Non sono durate che qualche giorno le promesse del governo etiope di migliorare l’accesso a internet nel paese africano. E soprattutto non sono state mantenute: la connessione entro i confini nazionali è stata quasi completamente chiusa, in un periodo di quattro giorni in concomitanza degli esami scolastici nazionali. L’interruzione del segnale internet è iniziata l’11 giugno 2019 ...

Chiarezza sul ruolo degli insegnanti religione cattolica agli esami finali della scuola secondaria : Alla vigilia del primo giorno di esami conclusivi del primo ciclo la questione della partecipazione degli insegnanti di religione cattolica torna di estrema attualità. Sono diverse le associazioni a chiedere Chiarezza in un comunicato stampa emanato da scuola e Costituzione. Il comunicato Gli esami conclusivi del primo ciclo iniziano domani 11 giugno e si ripropone la questione del ruolo degli insegnanti di r.c. introdotta dal Dlvo ...

Maturità - da Di Maio a Salvini da Conte a Di Battista : ecco il voto agli esami dei politici di Lega e M5s : Mancano nove giorni alla prima prova degli esami di Maturità del 2019, e gli studenti si stanno preparando dopo la fine delle lezioni. Dando uno sguardo al passato, in questo video trovate i voti dei politici del cosiddetto governo del cambiamento: dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai due vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini, dal presidente della Camera, Roberto Fico, al ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti; ma anche ...

Maturità 2019 - come prepararsi agli esami con un click : i canali da seguire su YouTube : come ripassare tutte le materie in vista della Maturità 2019? Ecco alcuni canali YouTube da seguire per prepararsi al meglio alle prove dell'esame di Stato, in programma dal 19 giungo 2019, e ripetere varie materie, dalla grammatica alle lingue, dalla matematica alla filosofia.Continua a leggere