Usa | Trump 2020 Solo George Washington meglio di me L' American Dream è

Usa 2020 - Trump già in campagnaPer vincere attacca migranti e Cina : Con un torrenziale comizio a Orlando, nella Florida decisiva per le presidenziali, Donald Trump ha annunciato che si candiderà nel 2020 per un secondo mandato alla Casa Bianca Segui su affaritaliani.it

Tasse basse e deficit : come funziona la ricetta Usa di Trump che piace a Salvini : Matteo Salvini nella sua visita lampo negli Usa ha cercato in tutti modi di accreditarsi con la Casa Bianca come il più fedele sostenitore dell’attuale amministrazione e del suo presidente tra i leader politici in Europa occidentale...

Usa - Trump annuncia il ritiro del capo del Pentagono Shanahan : “Nominerò Esper” : Patrick Shanahan, il segretario alla Difesa pro tempore, ha rinunciato all’incarico ufficialmente “per dedicare più tempo alla sua famiglia”. Ad annunciare il ritiro è stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha affermato che al suo posto nominerà Mark Esper, l’attuale segretario dell’Esercito. Per la Casa Bianca si tratta di una perdita importante in un momento delicato fra le crescenti tensioni con ...

Conte : “Trump e Draghi? I dazi Usa ci danneggiano. Le mosse della Bce difendono imprese e cittadini” : Le mosse annunciate da Mario Draghi sono “nelle legittime prerogative della Bce e potremo essere, come Paese, interessati da queste iniziative”. Del resto “ogni sistema economico assume le iniziative per difendere le proprie imprese e i propri cittadini”. Quanto alle politiche degli Stati Uniti, invece, “noi la guerra dei dazi la stiamo soffrendo, questo è un dato di fatto. Lo dico sempre all’amico Trump e glielo ...

Usa - Trump : “Siamo pronti ad arresti di massa e rimpatri di milioni di clandestini” : Su ordine di Donald Trump, gli agenti dell’immigrazione statunitensi “la prossima settimana inizieranno” ad effettuare arresti di massa e rimpatri nei confronti di “milioni” di genitori e bambini “che sono entrati illegalmente negli Stati Uniti”. L’annuncio dei blitz, che dovrebbero avvenire nelle principali città americane, è arrivato dal presidente a poche ore dal lancio della campagna elettorale ...

Draghi annuncia nuovi stimoli e taglio dei tassi. Trump lo attacca : «Così colpisce gli Usa» : «In assenza di miglioramenti» sul fronte dell'inflazione «saranno necessari ulteriori stimoli». Lo sottolinea in un discorso al forum Bce di Sintra il presidente...

Donald Trump contro Mario Draghi : "Porta un vantaggio ingiusto all'Eurozona - a discapito degli Usa" : “Mario Draghi ha appena annunciato il possibile arrivo di altri stimoli, facendo immediatamente calare l’euro contro il dollaro, e rendendo ingiustamente più facile per loro (l’Europa, ndr.) competere con gli Stati Uniti. Sono anni che lo stanno facendo, insieme alla Cina e ad altri”. Lo ha twittato il presidente Usa, Donald Trump. Mario Draghi just announced more stimulus could come, which immediately ...

Venti di guerra tra Iran e Usa : l'Europa può porre un freno a Trump : Continua la tensione tra Stati Uniti e Iran, le accuse di Donald Trump all'amministrazione Iraniana guidata da Hassan Rouhani non si placano e rischiano di provocare un conflitto armato. L'Iran cerca di interloquire con l'Europa e non cedere alle continue provocazioni dell'amministrazione guidata dal presidente del Stati Uniti. Politiche destabilizzanti l'Iran viene presa di mira e accusata ripetutamente di aver attaccato alcune petroliere allo ...

L’Iran sfida Trump - abbandoneremo accordo. Usa - arricchimento uranio è “ricatto nucleare” : Tra dieci giorni, il 27 giugno prossimo, l'Iran superera' il limite imposto dall'accordo sul nucleare per l'arricchimento dell'uranio, fissato a 300 chilogrammi. La minaccia di Teheran e' l'ennesimo segnale che l'Iran abbandonera' l'accordo a meno che gli altri firmatari non l'aiutino a eludere le sanzioni economiche statunitensi imposte dal presidente Trump e che hanno messo in ginocchio l'economia del Paese. Il presidente americano, Donald ...

Salvini negli Usa cementa l'asse con Trump e sfida l'Ue : «Italia non è la Grecia - tasse giù» : «L'Italia è il primo, più credibile, più solido interlocutore degli Usa nell'Unione europea». Ed è «il più grande Paese europeo con cui...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Giugno : Salvini agli ordini di Trump. Bye bye Putin. Il capo leghista ufficializza il divorzio dalla Russia e sposa gli Usa : F35, Iran e Venezuela: Salvini cerca la benedizione di Trump Il leader leghista si schiera sulle posizioni di Washington per dimostrarsi affidabile di Valentina Celi La Grande Colazione di Marco Travaglio L’ha notato anche il ragionier Cerasa sul Foglio, quindi non è detto che sia vero. Ma è un tema interessante: ma se il Pd, finiti i popcorn e persi altri voti, comuni e regioni, scendesse dall’Aventino per impalmare la Lega? Noi, ...

Salvini negli Usa : «Voglio una manovra alla Trump» : Una manovra «trumpiana»: «Why not?». Così il vicepremier Matteo Salvini a margine della conferenza stampa a Washington ha sottolineato come la politica economica e fiscale dell'amministrazione Trump «puo' essere un esempio e un modello per l'Italia»...

Salvini negli Usa : “All’Italia servirebbe una manovra trumpiana. F35? Non ci si può rimangiare gli accordi” : Il messaggio che nella sua visita negli Stati Uniti Matteo Salvini porta a Donald Trump è chiaro: l’Italia in questo momento è molto più vicina alla Casa Bianca di quanto in Europa non lo siano la Germania o la Francia. “Il nostro Paese vuole tornare a essere nel continente europeo il primo partner della più grande democrazia occidentale”, aveva detto nella notte italiana parlando con i giornalisti a Villa Firenze, la residenza ...

Italia torni a essere primo partner Ue degli Usa! Salvini a Washington vuole incontrare Trump : Matteo Salvini ha in programma un incontro con il vice presidente degli Stati Uniti Mike Pence e il segretario di Stato Mike Pompeo: "Se vedrò Trump? Una cosa alla volta. Sono il vice e incontro il vice", ha detto ai cronisto. Ma fonti della Casa Bianca hanno fatto sapere che il leader della Lega potrebbe vedere il presidente americano nell'ambito di un incontro "spontaneo".