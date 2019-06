Università | classifica | le migliori in Italia Primo il Politecnico di Milano | poi

Università di Pisa : il Museo di Storia Naturale 1° nella classifica dei musei di rilevanza regionale : Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa è arrivato primo nella classifica dei musei ecomusei di rilevanza regionale per l’anno 2019. Ottimi piazzamenti anche per gli altri musei dell’Ateneo con il Museo della Grafica e l’Orto e Museo botanico che sono arrivati rispettivamente al settimo e quattordicesimo posto. In questi giorni, la Direzione Cultura e Ricerca della Regione Toscana ha stilato la graduatoria per l’assegnazione annuale ...