Universiadi a Napoli | il Polifunzionale con la palestra assediata da macerie

Basket - Universiadi 2019 : presentata la Nazionale maschile che farà gli onori di casa a Napoli : E’ stata presentata in giornata la Nazionale di Basket maschile che parteciperà alle Universiadi 2019, che per quel che riguarda il Basket si disputeranno, oltre che a Napoli, anche ad Avellino, Aversa e Cercola. Gli azzurri giocheranno il loro girone, con Canada, Germania e Norvegia, al PalaBarbuto e al PalaDelMauro. Il presidente della FIP, Gianni Petrucci, ha dichiarato quanto segue: “Il valore dell’Universiade di Napoli è ...

Il Papa benedice la torcia dei saperi : le Universiadi di Napoli in Vaticano : La torcia dell'Universiade Napoli 2019, simbolo di pace, unione e fratellanza, è stata benedetta da Papa Francesco al termine dell'udienza generale in Vaticano, alla presenza...

Le Universiadi di De Luca e Mattarella : «Napoli rappresenterà l'Italia nel mondo» : Fra led, proiezioni e musica tecno, nella serata del 3 luglio lo stadio San Paolo si trasformerà in una cartolina ipertecnologica del Golfo di Napoli per accogliere i quasi 8mila atleti delle...

Universiadi a Napoli - il sindaco scalpita : «Il 3 luglio una giornata storica» : «Il 3 luglio sarà una giornata storica per Napoli, è il giorno dell'inaugurazione delle Universiadi Napoli 2019». Lo scrive su Facebook il sindaco di Napoli, Luigi de...

Napoli - il miracolo delle Universiadi : così sono rinati gli impianti sportivi : Corri Napoli che la fiaccola accesa a Torino ti lascia poco più di un mese per completare gli impianti. E mentre i tedofori cominciano il loro percorso verso il capoluogo partenopeo, in...

Ginnastica artistica - Universiadi 2019 : Italia a Napoli con Mori - Ferlito e Rizzelli. Tridente da urlo - le convocate di Casella : Manca meno di un mese alle Universiadi 2019 che andranno in scena a Napoli dal 3 al 14 luglio, il capoluogo campano ospiterà questa kermesse multisportiva in piena estate: possono partecipare atleti provenienti da tutto il mondo, iscritti a un Ateneo e in rispetto ai limiti d’età previsti. L’Italia cercherà di essere assoluta protagonista nella competizione casalinga, si punterà a vincere il maggior numero possibile di medaglie e ...

Universiadi 2019 : a Torino domani si accende la torcia. Arrivo il 3 Luglio a Napoli. : Comincia domani da Torino il percorso della torcia delle Universiadi 2019, che si svolgeranno a Napoli da mercoledì 3 a domenica 14 Luglio. E’ stato scelto il capoluogo piemontese, per rendere omaggio alla città che nel 1959 aveva ospitato la prima edizione della storia. Sarà un lungo percorso quello della torcia, che si concluderà allo Stadio San Paolo il 3 Luglio, quando verrà accesso il braciere. Ci saranno nove tappe e oltre cento ...

Universiadi a Napoli - missione compiuta : «Raggiunti i cinquemila volontari» : Era una delle caselle da riempire, 5000 volontari da aggiungere ai 2500 messi in campo dalla Protezione Civile e dalle singole federazioni per garantire il corretto svolgimento delle Universiadi. A...

Napoli - viaggio dentro lo stadio Collana : pista e spogliatoi rifatti con i fondi Universiadi : È quasi tutto pronto. Manca la tracciatura delle linee bianche sulla pista di atletica nuova di zecca e sul prato bello alto. Lo stadio Collana risorge. E lo fa grazie alla spinta...

Napoli est : degrado e abbandono a due passi dal palazzetto delle Universiadi : C?è una strada a Napoli che più di tutte segna il fallimento delle amministrazioni locali. Si tratta di via Dorando Pietri a Ponticelli, dove in soli trecento metri si concentrano...

Ginnastica artistica - Laura Morì a caccia del podio alle Universiadi di Napoli : “non vedo l’ora di iniziare” : L’atleta azzurra ha voglia di esibirsi per provare a strappare una medaglia alle Universiadi in programma a Napoli Due argenti in Coppa del mondo tra Baku e Doha e ora la sfida: il podio a Napoli 2019. Lara Morì è l’asso nella manica della nazionale italiana femminile di Ginnastica artistica che sarà in gara all’Universiade, con le competizioni che si svolgeranno al PalaVesuvio di Napoli dal 3 al 7 luglio. Tre ori vinti ...

Basket - Universiadi Napoli 2019 : i convocati dell’Italia. Federico Mussini e Andrea Pecchia guidano un gruppo con prospetti interessanti : Sono state comunicate poco fa le convocazioni dei 16 giocatori che faranno parte del roster che si preparerà per le Universiadi estive, di scena a Napoli, con il torneo di Basket che avrà come sedi, oltre al PalaBarbuto partenopeo, anche Avellino (PalaDelMauro), Aversa (PalaJacazzi) e Cercola (PalaCercola). Di seguito i nominativi dei selezionati di coach Andrea Paccariè, già noto come allenatore della Luiss Roma in Serie B e prima ancora come ...

Universiadi di Napoli - banco di prova per la nostra preparazione in tema di sicurezza : Dal 3 al 14 luglio prossimi si terranno a Napoli le XXX Universiadi, manifestazione nella quale l’Italia eccelle, essendo costantemente tra le prime 10 nazioni a livello mondiale per numero di medaglie.Addirittura la prima edizione, quella di Torino del 1959, ci vide trionfare, davanti a potenze sportive quali URSS e Germania Ovest. D’altronde l’anno dopo, nel 1960, le Olimpiadi estive di Roma segnarono per il nostro movimento ...