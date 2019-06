Un' estate perfetta Su Canale 5 il film con Lindsey Shaw | oggi | 19 giugno 2019

Motori – Car Sharing - utenti sempre più esigenti : l’offensiva di SHARENOW perfetta per l’estate : Con oltre 3.000 vetture, l’Italia è per SHARE NOW il secondo Paese europeo per dimensione della flotta, dopo la Germania SHARE NOW dà oggi il benvenuto a 200 Smart Fortwo Cabrio, che saranno introdotte gradualmente nella flotta italiana e rese disponibili per i 640.000 clienti attivi nel Bel Paese. Dato il grande apprezzamento riscosso dai veicoli decapottabili già presenti nella flotta di Car2go a Roma e in quella ...