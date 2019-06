Una vita | puntate 19-20 giugno | Blanca ritiene il compagno Diego alleato di Ursula

Blastingnews

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Prosegue le avventure dei protagonisti della soap opera 'Una', ideata da Aurora Guerra che regala nuove emozioni al pubblico. Le anticipazioni della puntata di mercoledì 19svelano chenon rinuncerà all'idea che il figlio possa essere nascosto da. La giovane donna penserà di aver fatto delle giuste valutazioni dopo aver trovato nella casa diun vestito corrispondente a un nascituro. La compagna dicrederà di non essere caduta in preda alla pazzia e sarà dispiaciuta di non poter godere del supporto dell'Alday.perderà il controllo della situazione e arriverà a nutrire dei sospetti sulla persona di. La Dicenta Junior finirà per puntare il coltello contro la persona dicredendo che l'uomo possa sapere qualcosa sulla sparizione del bambino. Il fratello di Samuel non saprà in quale modo comportarsi nei confronti della fidanzata e la ...

RobertoBurioni : Gli antivaccinisti organizzano una manifestazione per sabato 29 giugno a Rimini. Gireranno per la città con magliet… - angelomangiante : Non ho mai sentito così tanti titoli in vita mia in una conferenza stampa. Tutte le verità. Tutti i macigni. Tras… - RaiCultura : ? “Ci vuole un minuto per notare una persona speciale, un'ora per apprezzarla, un giorno per volerle bene, tutta un… -