UN POSTO AL SOLE Anticipazioni 19 e 20 giugno | Diego non si arrende con Beatrice

Un POSTO al Sole Anticipazioni 20 giugno 2019 : Alex vittima di una strana congiura : Alex è continuamente tormentata da Mia. La ragazzina le crea dei problemi e la fa sentire vittima di una strana congiura alla Terrazza.

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 20 giugno 2019 : anticipazioni puntata 5279 di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 20 giugno 2019: Diego (Francesco Vitiello) non demorde e non si rassegna alla fine della sua relazione con Beatrice (Marina Crialesi), tanto da cercare ancora un modo per riavvicinarsi… Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) è in procinto di accogliere Leonardo Arena (Erik Tonelli), il quale rientra in scena per riportare a Napoli la barca del defunto ...

Anticipazioni Un POSTO al sole Trama Puntate 24-28 giugno 2019 : Il Gesto Estremo di Diego! : Anticipazioni Un posto al sole Trama Puntate da lunedì 24 a venerdì 28 giugno 2019: Alex tradita! Serena esce con Leonardo! Diego si scontra con Eugenio… Anticipazioni Un posto al sole: Diego, mosso dalla rabbia, commette un atto Estremo ed inaspettato! Anita e Vittorio si baciano, mentre Marina viene derubata da un uomo di nome Arturo. Filippo e Roberto partono e Serena va in gita con Leonardo… New entry, tradimenti, piani segreti, ...

Un POSTO al sole anticipazioni : SERENA e LEONARDO - gita insieme ma… : Come già sappiamo da tempo, la storyline di Un posto al sole che vede protagonista LEONARDO Arena (Erik Tonelli) non si è esaurita e, anzi, promette diversi sviluppi nelle prossime settimane. Il giovane, molto somigliante a Tommaso Sartori ed entrato in scena proprio in riferimento alla morte di quest’ultimo, da questa settimana rientra in gioco arrivando a Napoli: l’intento di LEONARDO è quello di riportare in città la barca del ...

Un POSTO al sole - puntata del 21 giugno : Filippo e Serena danno l'ultimo saluto a Tommaso : La soap opera 'Un posto al sole' è una delle più amate e apprezzate dai milioni di telespettatori italiani per la capacità di attirare un pubblico eterogeneo curioso di conoscere i cambiamenti presenti nella vita dei personaggi principali. Le anticipazioni dell'episodio numero 5280 in onda sul piccolo schermo venerdì 21 giugno svelano che sarà al centro dell'attenzione la questione riguardante Tommaso. I parenti si prepareranno a dare l'ultimo ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 19 giugno 2019 : anticipazioni puntata 5278 di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 19 giugno 2019: Sicuro che Eugenio (Paolo Romano) e Beatrice (Marina Crialesi) abbiano una storia, Diego (Francesco Vitiello) cerca di cogliere i due in flagrante, ma le cose potrebbero essere diverse da come pensa lui… Il desiderio di Michele (Alberto Rossi) di fare qualcosa per Mimmo (Antonio Fattoruso) trova l’opposizione di Otello (Lucio Allocca) e Silvia (Luisa ...

Anticipazioni Un POSTO al sole al 28 giugno : Arturo si introduce a casa di Marina : Non mancheranno le sorprese nelle puntate di Un posto al sole che Rai 3 trasmetterà dal 24 al 28 giugno. In tale periodo, infatti, Marina si troverà coinvolta in una nuova vicenda destinata a non restare priva di conseguenze: un uomo misterioso si introdurrà nella sua villa e le ruberà una foto. Ma chi sarà? Le novità riguarderanno anche Vittorio, sempre più confuso tra Vittorio e Anita, mentre la gelosia di Diego rischierà di fargli perdere il ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dal 24 al 28 giugno 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 24 a venerdì 28 giugno 2019: Anita bacia Vittorio e lui va in crisi. Leonardo organizza un pranzo a sorpresa, mentre Filippo apprende di dover partire il giorno dopo per Londra insieme al padre. Diego, convinto che sia Eugenio l’amante di Beatrice, incomincia a pedinarlo ed è deciso a coglierlo sul fatto… In assenza di Filippo, Serena e Irene trascorrono una giornata di ...

Anticipazioni Un POSTO al sole al 28 giugno : sparisce una foto della Giordano : Saranno davvero ricche di colpi di scena le puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 24 al 28 giugno come ci rivelano le Anticipazioni. Tornerà infatti Anita che cercherà di sedurre Vittorio e poi un uomo misterioso si introdurrà in casa di Marina Giordano. Infine la gelosia di Diego nei confronti di Beatrice aumenterà sempre più. Ecco i dettagli di quello che succederà. Un uomo si introduce in casa della Giordano Le Anticipazioni di ...

Anticipazioni Un POSTO al sole fine giugno : sparisce una foto della Giordano : Saranno davvero ricche di colpi di scena le puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 24 al 28 giugno come ci rivelano le Anticipazioni. Tornerà infatti Anita che cercherà di sedurre Vittorio e poi un uomo misterioso si introdurrà in casa di Marina Giordano. Infine la gelosia di Diego nei confronti di Beatrice aumenterà sempre più. Ecco i dettagli di quello che succederà. Un uomo si introduce in casa della Giordano Le Anticipazioni di ...

Attore di Un POSTO al Sole Aggredito da 10 Persone! : Triste episodio nelle ultime ore ai danni di un Attore della celebre soap opera Napoletana Un Posto al Sole. Ecco cosa è successo… Brutti momenti per Walter Melchionda, Attore della popolare soap opera “Un Posto al Sole”, meglio conosciuto ai fan come il Vigile Cotugno. L’uomo era fermo alla fermata degli autobus, pronto per raggiungere il set di Un Posto al Sole. Erano le 5.30 di mattina quando Walter è stato circondato ...

Un POSTO al sole - la sconcertante scoperta di Diego : anticipazioni trame dal 17 al 21 giugno : Anche questa settimana si rinnova l’appuntamento – più che solido, decisamente un classico – con le trame e le sottotrame di Un posto al sole, la soap opera italiana più longeva della televisione (che, nelle sue fila, ha annoverato per anni anche la bella e brava Serena Rossi). L’appuntamento è sempre quello consueto a cui gli spettatori sono abituati da tempo: dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. (Qui il riassunto ...

Un POSTO al sole : un uomo ruba a casa di MARINA - chi è? [Anticipazioni] : Ci siamo! Da ormai parecchie settimane vi stiamo parlando di una serie di novità pronte a irrompere nella vita di MARINA Giordano (Nina Soldano), dunque è arrivato il momento di introdurre la storyline che partirà nelle puntate di Un posto al sole della prossima settimana! Al momento, MARINA sta attraversando una fase piuttosto difficile: sul versante professionale, Alberto Palladini (Maurizio Aiello) le sta facendo vedere i proverbiali sorci ...

Anticipazioni un POSTO al sole : Vittorio tradirà Alex : Le puntate di Un posto al sole di questa settimana, apriranno nuovi interessanti scenari narrativi. Anita tornerà,stravolgendo la vita di coppia di Vittorio e Alex, mentre la gelosia per Beatrice potrebbe portare Diego a commettere una follia. Inoltre, ci verrà svelato che Leonardo nasconde un'inquietante lato oscuro. del quale nessuno era a conoscenza. Di seguito le Anticipazioni e le trame di tutti degli episodi di Un posto al sole che ...