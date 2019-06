Ultime Notizie Roma del 19-06-2019 ore 09 | 10

romadailynews

(Di mercoledì 19 giugno 2019)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio con la prima di italiano è arrivato il giorno del debutto del nuovo esame di maturità circa 520 mila studenti affrontano il primo ostacolo tra loro secondo il sito skuola.net 7 su 10 hanno passato una notte insonne sul web spopola in toto tracce un maturando su tre crede ancora al colpo di fortuna nonostante il ministro dell’istruzione Marco Bussetti abbia assicurato che solo due persone hanno le tracce una il ministro e l’altra non posso dirlo ha detto sono in un posto sicuro i ragazzi devono scrivere un elaborato scegliendo tra 7 tracce riferite a tre tipologie di prove in ambito artistico letterario filosofico e scientifico storico economico e tecnologico anticipiamo la pagina sportiva l’Italia di Milena Bertolini chiude il gruppo C al primo posto decisiva la ...

