UFFICIALE – Napoli | doppia sfida al Barcellona negli States! Date e location

SKY – Napoli - James in pugno! Offerta UFFICIALE per Almas. Verdi e Hysaj in uscita. Il punto : SKY – Napoli, James in pugno! Offerta ufficiale per Almas. Verdi e Hysaj in uscita. Il punto. Si delinea sempre più il quadro degli acquisti per il club partenopeo che sembra ormai ad un lasso dal chiudere l’ acquisto di James Rodriguez dal Real Madrid. Ma non solo, perché è stata presentata un’ Offerta al Fenerbaçhe per Almas. Mentre in uscita, Verdi e Hysaj sono vicini ai saluti. A fare il punto delle operazioni è ...

UFFICIALE – Il programma completo del ritiro estivo del Napoli : Pronto il programma Ufficiale per il ritiro del Napoli a Dimoro-Folgarida, ecco quanto pubblicato dalla società: Arriva un’altra splendida estate azzurra sotto il cielo della Val di Sole. Per il nono anno consecutivo il Napoli sarà in ritiro a Dimaro-Folgarida. La squadra di Ancelotti svolgerà la preparazione pre campionato dal 6 al 26 luglio in Trentino. Anche questa estate è previsto un programma ricco di appuntamenti di natura ...

Dall’Olanda : nessuna offerta UFFICIALE del Napoli per Lozano : Secondo quanto riferisce il portale ED, molto vicino alle vicende di Eindhoven, al momento non ci sarebbe stata nessuna proposta o contatto tra il Napoli ed il PSV. Nei giorni scorsi era circolata la notizia di un’offerta di De Laurentiis per il calciatore messicano. Si parlava di 40 milioni più una serie di bonus che avrebbe portato l’offerta a circa 50 milioni. Lozano è indicato come il profilo più adatto a soddisfare le richieste di ...

Napoli - UFFICIALE Di Lorenzo. De Laurentiis : “Ci servono due calciatori - ma prima bisogna vendere” : Il Napoli ha ufficializzato l’acquisto di Di Lorenzo dall’Empoli, annunciando un’operazione già definita nei giorni scorsi. “Sono felice di questa mia nuova avventura in un club prestigioso quale è il Napoli. Non vedo l’ora di cominciare questa stagione e conoscere i miei nuovi compagni a Dimaro“, le prime parole del difensore. Ha parlato di mercato anche il presidente Aurelio De Laurentiis: ...

UFFICIALE - Di Lorenzo passa al Napoli : le cifre : Di Lorenzo Napoli – Nuovo acquisto per il Napoli. Il club partenopeo ha ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo di Giovanni Di Lorenzo, terzino destro in arrivo dall’Empoli. Classe 1993, il laterale toscano ha collezionato 37 presenze nell’ultimo campionato di Serie A, condite da 5 reti. Questa la nota del club: «Il Napoli ufficializza l’acquisto di […] L'articolo Ufficiale, Di Lorenzo passa al Napoli: le cifre è stato ...

UFFICIALE – Di Lorenzo è il primo acquisto della SSC Napoli : “Sono felice - una nuova avventura in un club prestigioso! Non vedo l’ora di iniziare!” : La Ssc Napoli ufficializza l’acquisto di Giovanni Di Lorenzo dall’Empoli. Aurelio De Laurentiis presidente del Napoli fa l’nnuncio UFFICIALE del primo acquisto della sessione 2019 2020: Giovanni Di Lorenzo Questo il messaggio del Presidente azzurro attraverso il proprio profilo twitter: “Benvenuto a Napoli Giovanni!”. Ecco le prime dichiarazioni di Di Lorenzo in azzurro: “Sono felice di questa mia ...

Napoli - UFFICIALE l’acquisto di Giovanni Di Lorenzo : il presidente De Laurentiis lo ‘accoglie’ con un tweet : Il presidente De Laurentiis ha ufficializzato l’acquisto di Giovanni Di Lorenzo con un tweet apparso sul proprio profilo Il Napoli ha ufficializzato l’acquisto di Giovanni Di Lorenzo, primo rinforzo per Carlo Ancelotti in vista della prossima stagione. Il presidente De Laurentiis ha annunciato l’ingaggio del terzino con il suo solito tweet, postando un eloquente: “Benvenuto a Napoli Giovanni“. Il ...

UFFICIALE – Accordo comune – SSC Napoli i dettagli : Napoli-San Paolo, arriva l’intesa sulla convenzione. Ad annunciarlo ci ha pensato direttamente il comune con un comunicato: “Convenzione per la concessione in uso dello Stadio San Paolo alla Società Sportiva Calcio Napoli, per le stagioni agonistiche dal 2018/2019 al 2022/2023, prorogabile per ulteriori cinque anni. Con l’odierna approvazione della delibera di Giunta comunale di proposta al Consiglio di presa d’atto dello ...

UFFICIALE – Liverpool-Napoli amichevole internazionale di lusso! La data : Liverpool-Napoli, prima amichevole per gli azzurri La SSC Napoli annuncia con entusiasmo la prima amichevole degli azzurri. Le stelle più nobili d’Europa illuminano la prossima estate azzurra. Il Napoli affronterà il Liverpool il 28 luglio al Murrayfield Stadium di Edimburgo. Gli azzurri sfideranno i neo Campioni d’Europa – che hanno battuto il Tottenham in finale di Champions League – in una amichevole ...

Calciomercato Napoli - UFFICIALE il primo acquisto : Di Lorenzo firma un quinquennale : Giovanni Di Lorenzo è un calciatore del Napoli. L’esterno destro difensivo dell’Empoli ha firmato nel pomeriggio il contratto che lo legherà ai partenopei per i prossimi 5 anni in un albergo sul lungomare napoletano dove, accompagnato dal suo procuratore Mario Giuffredi e dal direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, si è ritrovato con il presidente Aurelio De Laurentiis. Il calciatore aveva sostenuto ieri le visite ...

SSC Napoli - la radio UFFICIALE : “Clamorosa indiscrezione sul nuovo tecnico della Juve! Sarri verso…” : Mourinho alla Juve, clamorosa voce di mercato arrivata a radio Kiss Kiss Walter De Maggio è intervenuto ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli parlando del valzer della panchine in Serie A. Ecco quanto ha dichiarato: “Mi arrivano voci di mercato sulla panchina della Juventus, non penso ci vada Maurizio Sarri, molto probabilmente e clamorosamente, sulla panchina dei bianconeri siederà Josè Mourinho. Il tecnico ex Napoli, attualmente ...

Il Napoli indica il Dall’Ara di Bologna come stadio UFFICIALE per il prossimo campionato : come riportato da Calcio e Finanza la Commissione di primo grado delle Licenze Uefa ha deliberato di rilasciare la Licenza UEFA per il campionato di Calcio 2019/2010 a 16 società. La S.S.C. Napoli S.p.A. ha nominato lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, come struttura ufficiale per il campionato di Serie A. Atalanta Bergamasca Calcio S.p.a. – Bologna F.C. 1909 S.p.A. – Cagliari Calcio S.p.A. – A.C.F. Fiorentina S.p.A. ...