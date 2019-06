UFFICIALE- Giampaolo è il nuovo tecnico del Milan

forzazzurri

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Marcoè ufficialmente ilallenatore del. Ilsuccede a Rino Gattuso ed è stato preso per cercare di riportare i rossoneri in Champions.dopo aver risolto il contratto che lo legava alla Sampdoria ha sottoscritto un biennale con opzione sul terzo anno a due milioni a stagione. La notizia era già nell’aria e mancava solo l’ufficialità. Lo ha scelto personalmente Paolo Maldini che lo ritiene l’uomo giusto in grado di consentire alla squadra di crescere sul piano del gioco. Proprio sotto quest’ aspetto ci si attende un netto cambio con il passaggio dal 4-3-3 di Gattuso al suo 4-3-1-2. In questo senso l’allenatore ha già iniziato ad indicare alla dirigenza i calciatori che ritiene più adatti al suo tipo di gioco ed ha avallato l’acquisto di Krunic. A breve, appena si concluderà la sua vacanza potrà iniziare a ...

