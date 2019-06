Ufficiale | Giampaolo è il nuovo allenatore del Milan

Calciomercato sabato 15 giugno : Inter su Lukaku. Ufficiale : Giampaolo saluta la Samp : Calciomercato 15 giugno - Inter : quasi certo l’addio di Icardi, l’ Inter avrebbe già individuato Lukaku come sostituto dell’attaccante argentino. 80 milioni la richiesta del Manchester United, cifra che l’ Inter potrebbe incassare dalla cessione dell’argentino. Occhi puntati anche su Barella. 45 milioni la richiesta del Cagliari. JUVENTUS: giorni delicati per l’annuncio del nuovo allenatore. Si va verso ...

Sampdoria - Ufficiale : Giampaolo non è più l’allenatore : Serviva semplicemente l’annuncio ufficiale ad una notizia che si sapeva già da tempo: Marco Giampaolo non è più l’allenatore della Sampdoria. L’ormai ex tecnico dei blucerchiati è promesso sposo al Milan. Ecco il comunicato della società genoana sul proprio sito ufficiale. “Il presidente Massimo Ferrero e Marco Giampaolo comunicano che sono stati completati tutti i passaggi per la risoluzione consensuale del ...