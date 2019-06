Ue | Conte alza il tiro sulle nomine' Tener conto del voto dei cittadini'

Matteo Salvini incalza Giuseppe Conte : “Nomini subito il nuovo ministro delle Politiche europee” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, annuncia che chiederà "al presidente del Consiglio che venga nominato il prima possibile" un nuovo ministro degli Affari europei, poltrona rimasta vacante dopo l'addio di Paolo Savona, ora alla guida di Consob. Si dice d'accordo anche l'altro vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio.Continua a leggere

Juventus - Chiellini non si acContenta : “speriamo di alzare altri trofei” : Stagione positiva per il difensore della Juventus Giorgio Chiellini, la consegna della coppa dello scudetto allo Juventus Museum è stata l’occasione per parlare della cavalcata dei bianconeri. “Me li sono goduti tutti, anche se portare la coppa da capitano raddoppia la soddisfazione – ha raccontato Chiellini a Juventus Tv -. Passano gli anni e ci rendiamo conto di quanto sia difficile arrivare alla vittoria, per questo ...

Tensione su Conte - la Lega ora alza la posta : avviso di sfratto al premier : Una maggioranza che contiene due linee non poteva non prodursi, prima o poi, in un Consiglio dei ministri in due atti. Uno pomeridiano, senza premier e pochi ministri. L'altro serale con Conte,...

Economisti al governo Conte : Dica cosa vuole fare : alzare tasse - rivedere spesa o rischiare una crisi : Le università hanno scritto una lettera-appello indirizzata al governo Conte, pubblicata su Repubblica.it: "Occorre che il governo chiarisca quale strada intende percorrere: se aumentare ora la pressione fiscale, rischiare una crisi finanziaria o, infine, impegnarsi in una seria revisione della spesa pubblica e delle promesse elettorali. Questi problemi riguardano le famiglie e le imprese italiane e prescindono da interessi di parte e ...

Lega-M5s - braccio di ferro su Siri. Conte alza la voce : 'No a conta in Cdm - lavoriamo' : Il vice premier Salvini smentisce l'ipotesi di una crisi di governo. Di Maio lo incalza chiedendosi perché il Carroccio sia così attaccato ad una poltrona

Siri indagato - Salvini incalzato dai giornalisti evita di rispondere : “Polemiche le fanno altri - chiedetelo a Conte” : Dopo l’annuncio di Giuseppe Conte, ieri, a Palazzo Chigi, di voler presentare la revoca in Consiglio dei ministri al sottosegretario leghista Armando Siri, il segretario del partito Matteo Salvini, a Fidenza per un comizio, evita di rispondere alle domande dei giornalisti: “Le polemiche le fanno altri, chiedetelo a Conte. Io lavoro e mi occupo di flat tax, che è un diritto per i cittadini”. L'articolo Siri indagato, Salvini ...