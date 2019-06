Tumori | Car-T non ancora disponibili in Italia

meteoweb.eu

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Trasformare un malato di cancro che in apparenza non ha più speranze, perché refrattario ai farmaci convenzionali, in un paziente curabile e persino guaribile. Per alcunidel sangue non è più un sogno, ma una speranza concreta, grazie alla terapia con cellule Car-T. Una sorta di ‘autotrapianto di linfociti potenziati’, una nuova frontiera dell’immunoterapia che insembra tardare. Perché? E quanto bisognerà aspettareperché arrivi anche nel nostro Paese il ‘superfarmaco’, già sperimentato all’ospedale Bambino Gesù di Roma, all’Istituto nazionale(Int) di Milano, all’ospedale San Gerardo di Monza e all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo? Sono le domande al centro del 1° Workshopno sulla terapia con cellule Car-T, in programma lunedì 24 giugno a Milano (Starhotel di via Andrea Doria 4, ore ...

