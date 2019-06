Trump si ricandida con attacco a migranti e dem | “Solo Washington più amato di me”

ilfogliettone

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Con un torrenziale comizio a Orlando, nella Florida decisiva per le presidenziali, Donaldha annunciato che si candidera' nel 2020 per un secondo mandato alla Casa Bianca. Il discorso e' stato una summa della retoricaiana: esaltazione di se' e dei suoi risultati ("solo Georgee' stato piu'di me"),durissimo ai suoi avversari democratici ("vogliono distruggere il Paese") e randellate ai nemici chiaramente additati ai fischi della folla: i media 'fake news', la Cina e i"che spogliano gli americani dei loro diritti costituzionali". E fa discutereche torna a definirsi il "presidente preferito" degli americani arrivando a fare un parallelo con George. Anche se attualmente il rating assegnato al tycoon nei sondaggi non supera il 40%, secondo l'ultima rilevazione di Gallup."Solo una persona ha ottenuto un consenso piu' alto ...

