Trattamento del carcinoma midollare della tiroide | da oggi rimborsato in Italia

Benefici e vantaggi del Trattamento all’ossigeno : L’ossigenoterapia è uno dei trattamenti più in voga del momento, perché ha moltissimi vantaggi per la pelle e i suoi risultati sono visibili da subito. Ecco di cosa si tratta e quanto costa l’ossigenoterapia. Che cos’è l’ossigenoterapia L’ossigenoterapia è un trattamento per il viso a base di ossigeno, non invasivo, che apporta un immediato effetto distensivo e ringiovanente alla pelle. L’ossigeno che viene spruzzato ...

Risultati a dieci anni di un Trattamento della leucemia mieloide cronica : Un gruppo di ricercatori italiani ha pubblicato i Risultati di un’analisi degli esiti a lungo termine della cura della leucemia mieloide cronica con il farmaco imatinib. I riscontri hanno indicato che questa cura mantiene la sua efficacia a lungo termine e non determina effetti tossici. L’imatinib è stato il primo, di una classe di farmaci denominata inibitori della chinasi BCR/ABL, ad essere approvato, dalle Autorità Regolatorie, per la cura ...

Tumore al seno - il Trattamento che accende la speranza delle malate giovani : È stato trovato un trattamento, che migliora significativamente la sopravvivenza globale, fino al 70%, delle donne colpite dal Tumore al seno. L’incidenza del cancro al seno, sulle giovani donne, è purtroppo in aumento, un dato disarmante se si pensa a tutte le conseguenze che questa malattia porta con sé. Una buona notizia però, arriva oggi, grazie alla scoperta di nuova cura che aumenta in maniera importante le possibilità di sopravvivenza. Si ...

Cura e Trattamento dell’emicrania : la grande novità - “medicinali preventivi e specifici” : Un piccolo esercito nella Penisola costretto a fare i conti con l’emicrania, una forma di mal di testa caratterizzata da nausea, vomito, fastidio nei confronti di luce e rumore e dolore localizzato. “Si stima che quasi il 10% della popolazione italiana soffra di emicrania“, oltre 6,5 mln di persone, “con una frequenza che va da un attacco di emicrania al mese fino a 15 giorni su 30 di sofferenze, con conseguenze anche pesanti ...

Sintomi e cause della cistite - un disturbo intimo molto diffuso : info su rimedi - cure e opzioni di Trattamento : La cistite è un disturbo intimo molto diffuso ma ancora poco noto alle donne del nostro Paese. La metà delle italiane ammette di aver sofferto, almeno una volta nella vita, della patologia. Tuttavia il 31% ignora che si possa prevenirla mentre solo il 61% è consapevole che vi siano cure efficaci in grado di contrastarla. Appena una su tre indica i rapporti sessuali non protetti e l’igiene intima non corretta come cause principali che ne ...

Nel Trattamento del carcinoma differenziato della tiroide si usano cure oncologiche? : Il carcinoma differenziato della tiroide si riesce a trattare, e a guarire, nella grandissima parte dei casi con le cure specifiche di questa neoplasia, come la tiroidectomia e l’ablazione con radioiodio. In casi molto rari si impiegano anche la terapia oncologica sistemica. Questa dovrebbe essere iniziata quando si dimostra una progressione del carcinoma differenziato della tiroide o delle sue metastasi, in base a immagini radiologiche e ...

Rita dalla Chiesa : "Salvini? Il Trattamento della stampa ricorda quello di Berlusconi" - : Sandra Rondini Domenica si vota per le elezioni europee e Rita dalla Chiesa, in una lunga intervista, denuncia come nei confronti di Matteo Salvini la stampa abbia una vera e propria ossessione, proprio come ai tempi di Silvio Berlusconi Intervistata da “La Verità”, in occasione del lancio della sua autobiografia “Mi salvo da sola”, Rita dalla Chiesa ne ha approfittato per fare il punto sulla situazione "drammatica" in cui versa il ...

Sclerosi Multipla : Trattamento della CCSVI sicuro ed efficace a breve termine : E’ stato pubblicato sulla rivista scientifica Chinese Journal of Interventional Imaging and Therapy uno studio intitolato “Endovascular angioplasty in treatment of chronic cerebrospinal venous insufficiency” (Angioplastica endovascolare nel trattamento dell’insufficienza venosa cronica cerebrospinale). Alcuni ricercatori cinesi hanno indagato l’efficacia e la sicurezza dell’angioplastica endovascolare nel trattamento ...

La Commissione Europea approva Palynziq® (pegvaliase per via iniettiva) per il Trattamento della Fenilchetonuria (PKU) in pazienti di età pari o superiore ai 16 Anni : BioMarin Pharmaceutical Inc. (Nasdaq:BMRN) ha annunciato che la Commissione Europea (CE) ha concesso l’autorizzazione alla commercializzazione di pegvaliase per via iniettiva ad un dosaggio fino a 60 mg una volta al giorno, per ridurre la concentrazione ematica di fenilalanina (Phe) in pazienti affetti da Fenilchetonuria (PKU), di età pari o superiore a 16 Anni, che non hanno un adeguato controllo della fenilalanina (Phe) nel sangue (livelli di ...