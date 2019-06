TrapiantItalia Il Paese dei donatori di organi

ilgiornale

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Stefano Filippi C'era una volta l'Aido, l'Associazione italianad'. C'è ancora, per fortuna, con la sua storia pionieristica e meritoria di rompighiaccio. Nacque a Bergamo nel 1973 su impulso di un gruppo di persone che si era formato attorno a Giorgio Brumat, il quale alla fine di quell'anno raccolse 9.224 volontari. Dopo vent'anni erano saliti a quasi 900mila in tutta Italia e dopo altri 25 sono giunti a sfiorare 1,4 milioni di iscritti, più della metà dei quali concentrati in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Ma oggi l'esercito deiraccoglie quasi 5 milioni di italiani grazie alla maggiore sensibilità al tema dei trapianti che coinvolge anche il Parlamento e gli enti locali. Dal 2001 il sistema sanitario pubblico può raccogliere le dichiarazioni di volontà relative alla donazione die tessuti, dal 2012 lo fanno anche i comuni italiani nel ...