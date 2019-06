Toti e Carfagna sono i nuovi coordinatori di Forza Italia

ilfoglio

(Di mercoledì 19 giugno 2019) DALL'nazionali di FI. La scelta è stata annunciata da Silvio Berlusconi ai gruppi parlamentari.affiancheranno Antonio Tajani nella riorganizzazione del partito in vista del congresso previsto entro l’anno. Ignazio Visco avverte che i mercati

SkyTG24 : #Berlusconi: delego Carfagna e Toti a coordinare FI per Congresso - rtl1025 : ??'In #ForzaItalia si chiedono come tenere insieme Carfagna e Toti, in #Pd Zingaretti e Renzi. Stare insieme o divid… - claudiocerasa : RT @ilfoglio_it: Toti e Carfagna sono i nuovi coordinatori nazionali di Forza Italia. Tutto quello che è successo in Italia e nel mondo sen… -