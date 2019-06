Tennis – Djokovic si ferma | il serbo rientrerà a Wimbledon | “ho deciso di rinunciare ai

Tennis - Ranking ATP (17 giugno) : Novak Djokovic in vetta - Fognini n.10 e Berrettini vicino alla top-20 : Nessun cambiamento nella top-10 del Ranking ATP di Tennis. C’è sempre infatti il serbo Novak Djokovic in vetta alla graduatoria generale con 4.770 punti di vantaggio sul trionfatore del Roland Garros 2019 (il dodicesimo centro a Parigi) Rafa Nadal. In terza posizione si conferma lo svizzero Roger Federer, che precede l’austriaco Dominic Thiem ed il tedesco Alexander Zverev. In sesta piazza troviamo il Next Gen Stefanos Tsitsipas ...

Tennis - Ranking ATP (10 giugno 2019) : Fabio Fognini entra ufficialmente in Top-10. Novak Djokovic si conferma in vetta : Adesso è ufficiale, Fabio Fognini è nella Top-10 del Ranking ATP. Il Tennista di Arma di Taggia è diventato il terzo azzurro nell’era Open ad entrare tra i primi dieci della classifica mondiale. Un risultato sicuramente eccezionale per Fognini, che tornerà a giocare a Wimbledon per recuperare dai problemi muscolari avuti nell’ultimo mese sulla terra rossa. In testa alla classifica mondiale c’è sempre Novak Djokovic (12715 ...

Roland Garros – Djokovic perde la testa! Le urla all’arbitro : “hai mai giocato a Tennis? Bravo ora sei famoso” [VIDEO] : Novak Djokovic perde la testa durante la semifinale del Roland Garros perse contro Thiem: il tennista serbo urla di tutto al giudice di sedia Tanta frustrazione per Novak Djokovic. Il tennista serbo ha accarezzato il sogno di poter arrivare in finale del Roland Garros, ultimo trofeo da vincere per completare un pazzesco poker di Slam che lo avrebbe visto detentore, contemporaneamente di Wimbledon, US Open, Australian Open e lo stesso ...

VIDEO Novak Djokovic attacca l’arbitro : “Hai mai giocato a Tennis? Ora sei famoso”. Perse la semifinale del Roland Garros : Novak Djokovic si è letteralmente infuriato con l’arbitro durante la semifinale del Roland Garros 2019: il serbo ha appena perso il terzo set (7-5) contro Dominic Thiem e l’austriaco si è portato sul 2-1 nel conto dei set, il numero 1 al mondo si è arrabbiato con il diretto di gara e lo ha attaccato platealmente: “Hai mai giocato a tennis? Bravo, fai il protagonista. Ora sei famoso“. Djokovic si era lamentato per un time ...

Il Tennista Dominic Thiem ha battuto Novak Djokovic nella semifinale del Roland Garros : Il tennista austriaco Dominic Thiem ha battuto il serbo Novak Djokovic nella seconda semifinale del Roland Garros, uno dei tornei più importanti al mondo e parte del Grande Slam. Thiem ha vinto in una lunghissima partita finita al quinto set, per

Maltempo e Tennis - Djokovic-Thiem sospesa - slitta a domani : E’ stata prima sospesa e poi rinviata a domani, causa Maltempo, la sfida tra il numero uno al mondo Novak Djokovic e Dominic Thiem, numero 4 del tabellone e del ranking, seconda semifinale del Roland Garros. Il match, hanno annunciato gli organizzatori, riprenderà domani a mezzogiorno. La partita è stata interrotta al terzo set sul risultato di 6-2, 3-6, 3-1. L'articolo Maltempo e tennis, Djokovic-Thiem sospesa, slitta a domani sembra ...

I Tennisti Novak Djokovic e Dominic Thiem giocheranno la seconda semifinale del Roland Garros : Il tennista serbo Novak Djokovic e l’austriaco Dominic Thiem giocheranno la seconda semifinale del Roland Garros, il torneo francese tra i più importanti del mondo, che fa parte del Grande Slam. Djokovic ha battuto ai quarti di finale il tedesco Alexander Zverev per 7-5,

Diretta Roland Garros 2019/ Djokovic Zverev streaming video e tv - orario - Tennis - : Diretta Roland Garros 2019 streaming video e tv: cronaca live delle partite che si giocano per il torneo di tennis dello Slam, a Parigi.

Tennis : Roland Garros. Caruso di Avola al terzo turno - ora Djokovic : La quinta giornata del Roland Garros parla siciliano, con Salvatore Caruso che continua a sognare, approdando al terzo turno del Slam

Roland Garros – L’ATP fa ringiovanire i campioni del Tennis : Djokovic - Federer e colleghi tornano bimbi col filtro di Snapchat [FOTO] : tennisti ringiovaniti: da Djokovic a Federer, l’ATP fa tornare bambini i campioni col nuovo filtro baby di Snapchat E’ iniziata da qualche giorno ormai l’edizione 2019 del Roland Garros: i tennisti sono scesi tutti in campo per il primo turno dello Slam francese, in corso sui campi in terra rossa di Parigi. Tra una vittoria ed uno scambio da urlo, non mancano i momenti divertenti: se Djokovic alla vigilia ...

Tennis : Roland Garros. esordio ok Nadal e Djokovic - Caruso avanti : Tennis: Roland Garros. Buona la prima. Dopo Roger Federer, anche Rafa Nadal e Novak Djokovic hanno fatto il loro debutto sulla terra rossa parigina

Tennis - Ranking ATP (27 maggio 2019) : Novak Djokovic in vetta - Fabio Fognini n.12 del mondo : Il serbo Novak Djokovic è sempre sul trono del Ranking ATP di Tennis. Il giocatore nativo di Belgrado, nel giorno del suo esordio al Roland Garros 2019, è in vetta alla graduatoria (12355 punti) a precedere il trionfatore del torneo di Roma Rafael Nadal (7945 punti), altro grande favorito per il successo a Parigi. In terza posizione l’elvetico Roger Federer (5950 punti), tornato a calcare la terra rossa francese ieri, sconfiggendo il ...

Tennis - David Nalbandian : “Djokovic il più completo - Nadal deve giocare lungo - Federer svoltò nel 2003 e su Kyrgios…” : Se si torna indietro con la memoria agli ultimi 10-20 anni di Tennis e si pensasse ad un giocatore magari non dotatissimo di colpi geniali, ma solido come pochi, non si potrebbe che citare David Nalbandian. L’argentino classe 1982 è uno dei quei campioni che non hanno raccolto quanto avrebbero meritato, spesso per colpe sue, ma che possono vantare una semifinale in tutti i tornei Major e la finale a Wimbledon nel 2002, senza dimenticare ...

Tennis - Novak Djokovic : “Da rivedere la programmazione di Roma - ora sotto con Parigi e sfida a Nadal” : Novak Djokovic lascia Roma con l’amaro in bocca per la finale dell’ATP Masters 1000 persa contro Rafa Nadal, ma con la consapevolezza che il suo gioco, anche su terra rossa, stia raggiungendo il livello sperato. Ad ogni modo il numero uno del mondo parla a 360° della sua settimana al Foro Italico, lanciando anche qualche messaggio non troppo velato agli organizzatori degli Internazionali d’Italia. “La finale è stata ...