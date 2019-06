Temptation Island | Andrea Damante innamorato di un’ex tentatrice

Temptation Island 2019 : quando comincia - anticipazioni e coppie : Lavori in corso per il reality show delle tentazioni prodotto da Maria De Filippi. Appuntamento a partire dal 24 giugno, in...

Temptation Island 2019/ Coppie e single : David e Cristina - addio vicino? : TEMPTATION ISLAND 2019, anticipazioni e Coppie: secondo il pubblico la coppia più a rischio è quella composta da Vittorio e Katia

Anticipazioni Temptation Island : Vittorio e Katia potrebbero lasciare subito il programma : Sarà un inizio a dir poco scoppiettante quello che verrà riservato ai telespettatori di Temptation Island lunedì 24 giugno. È questa la data prevista per la prima puntata del docu-reality prodotto dalla Fascino Pgt di Maria De Filippi, durante la quale si assisterà subito ad una sorprendente rottura. L'annuncio è stato dato proprio dalla De Filippi nel corso di una recente intervista rilasciata a Radio Deejay, quando ha spiegato che una ...

Temptation Island 2019 : Prima Puntata Con Colpo di Scena! : Temptation Island 2019: durante la Prima Puntata, avverranno una serie di colpi di scena incredibili. Curiosi di saperne di più? Allora seguiteci nel succulento racconto! Temptation Island 2019: la Prima Puntata si prospetta carica di adrenalina. I telespettatori sono pronti per conoscere a fondo quali saranno le sei coppie che metteranno a dura prova i loro sentimenti! Sei coppie a Temptation Island 2019, una è già in crisi! La grande attesa ...

Temptation Island - David e Cristina : Armando Incarnato si schiera con la coppia : Cristina Incorvaia e David Scarantino hanno deciso di mettere in gioco i propri sentimenti a Temptation Island. Ad esprimere un pensiero sulla coppia uscita dal Trono Over del dating di Canale 5, ci ha pensato un ex cavaliere, Armando Incarnato. Nonostante la relazione tra i due ex volti di Uomini e Donne sia ancora acerba, David e Cristina hanno scelto di mettersi in gioco. Il percorso dei due all’interno degli studi Elios è sempre stato in ...

Temptation Island David e Cristina - ora è Armando a parlare (prima di un attacco) : Temptation Island, David Scarantino e Cristina Incorvaia attesissimi David Scarantino e Cristina Incorvaia sono stati senz’altro due tra i protagonisti di Uomini e Donne Over, e tra non molto ci saranno grosse soddisfazioni, visti i loro caratterini, anche a Temptation Island. La curiosità attorno alla coppia è moltissima perché prima che decidessero di mettersi assieme […] L'articolo Temptation Island David e Cristina, ora è Armando ...

Temptation Island - la De Filippi conferma : 'Una fidanzata ha perso la testa per un single' : Lunedì 24 giugno prenderà il via la nuova edizione di Temptation Island, ricca di colpi di scena sin dalle prime battute come rivelato da Maria De Filippi durante un intervista radiofonica. L’ideatrice del reality infatti, ha spoilerato un fatto clamoroso che i telespettatori vedranno nel corso della puntata d’esordio e che porterà una della coppie concorrenti a dirsi addio in tempi record. Una situazione alquanto inaspettata anche per gli ...

Temptation Island 2019 : ex vincitrice del Grande Fratello nel cast : Temptation Island: Federica Lepanto del Grande Fratello nel cast Manca una settimana all’inizio ufficiale di Temptation Island 2019, e finora non ci sono ancora conferme ufficiali sui nomi tentatori e tentatrici che prenderanno parte al reality delle coppie. Tra questi ci potrebbe essere Federica Lepanto, vincitrice del Grande Fratello 14, tornata single dopo la storia d’amore con Gianfilippo Levuri, un ragazzo che l’aveva ...

Temptation Island 6 : ecco la data di inizio! : Da lunedì 24 giugno, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la sesta e nuova edizione di “Temptation Island”! L’amore che sto vivendo è davvero quello che voglio? Questa è la domanda a cui cercano di dare risposta le coppie non sposate e senza figli in comune, che chiedono di partecipare a “Temptation Island”! A guidare il racconto di questa sesta edizione sarà Filippo Bisciglia, che raccoglierà le sensazioni, i sentimenti, i ...

Temptation Island Vip - Patrick Baldassari ha una nuova fidanzata : Nonostante sia passato un anno dalla prima edizione di Temptation Island Vip, condotto lo scorso settembre da Simona Ventura, nei cuori dei telespettatori è ancora vivo il ricordo dei diverbi tra Valeria Marini e il suo Patrick Baldassari, lasciato per il modello spagnolo Ivan Gonzalez.In realtà la Marini e l'iberico non sono mai stati ufficialmente una coppia, anzi l'ex showgirl del Bagaglino più volte ha dichiarato che lei e il ragazzo si ...

Anticipazioni Temptation Island - si parte il 24/06 : due fidanzati restano solo 4 ore : Il conto alla rovescia per la nuova edizione di Temptation Island è ufficialmente iniziato: lunedì 24 giugno, Canale 5 trasmetterà la prima puntata del reality più atteso dell'estate, destinato a far discutere a colpi di trash, tradimenti e inevitabili discussioni nei social network. Il meccanismo sarà sempre lo stesso: sei coppie, di cui una già nota al pubblico di Uomini e donne, metteranno alla prova i loro sentimenti vivendo separate per ...

Temptation Island - nuova casa per Claudia Merli e Dario Loda : Claudia Merli e Dario Loda, li abbiamo conosciuti nella seconda edizione di Temptation Island, programma a cui hanno partecipato insieme a Emanuele D’Avanzo e Alessandra De Angelis, Gianmarco Valenza e Aurora Betti, Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo. Dopo alcuni alti e bassi, la coppia continua ad essere innamorata da oltre dodici anni e proprio nella serata di ieri, nel rispondere ad alcune domande che gli erano state poste sul suo profilo ...

Temptation Island - prima puntata il 24 giugno : sei coppie in gara : Dopo un primo iniziale rinvio, finalmente è finita l'attesa. Dalla direzione delle reti Mediaset hanno svelato la data ufficiale dell'inizio della nuova edizione del reality show 'Temptation Island 2019'. Il sipario si alzerà il prossimo lunedì, 24 giugno. Alla conduzione del programma televisivo della stagione estiva, in onda su Canale 5, ci sarà ancora una volta Filippo Bisciglia. Tutte le coppie in gara I partecipanti saranno invece sei ...

Temptation Island : Una Coppia Scoppia al Primo Falò! : A Temptation Island sono iniziate le prime registrazioni. Una delle sei coppie ha chiesto il falò di confronto. Siamo in grado di svelarvi cosa è davvero accaduto nel villaggio sardo! La grande attesa sta per finire. La puntata inaugurale di Temptation Island 2019, in versione classica e non Vip, è in programma lunedì 24 giugno in prima serata su Canale 5. Slittamento di una settimana rispetto alla data prevista, ma in compenso si parte con il ...