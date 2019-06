Tasse sui contanti e accertamento sintetico | scacco al lavoro nero

In giro per l'Italia contro i suicidi da debiti e Tasse : Negli ultimi otto anni quasi mille persone hanno deciso di togliersi la vita per paura di tasse e debiti. Da qui una iniziativa di Promethes

Dazi Usa-Cina - Pechino alza Tasse sui beni americani per 60 miliardi. Giù i titoli di Boeing e Apple. Trump : “Peggio per voi” : Dal primo giugno, Dazi maggiorati su alcuni prodotti americani, per un totale di circa 60 miliardi di dollari. L’annuncio è arrivato tramite una nota del ministero del Commercio cinese, dopo un accordo trovato all’interno della Commissione sulle tariffe doganali del Consiglio di Stato, in risposta alla decisione degli Stati Uniti di portare i Dazi dal 10% al 25% sull’import di 200 miliardi di dollari di beni Made in ...