Supervivientes | Violeta si ritira per motivi di salute e piange tra le braccia di Fabio

Fabio Colloricchio saluta Violeta che lascia Supervivientes : "Abbiamo una vita fuori" - : Luana Rosato Fabio Colloricchio saluta Violeta in lacrime e le promette che fuori avranno una vita insieme: lei costretta a lasciare Supervivientes dopo un malore Piccolo dramma a Supervivientes per l’abbandono di Violeta Mangrinan, costretta a salutare il suo Fabio Colloricchio e a tornare in Spagna a causa di alcuni problemi di salute. La ex tronista della versione spagnola di Uomini e Donne è stata una delle grandi protagoniste di ...

Supervivientes - Colloricchio litiga con Violeta : lei accusata di aver pianificato il flirt : Fabio Colloricchio torna a far parlare di se. L'ex tronista di Uomini e Donne è attualmente impegnato in una nuova avventura all'interno del reality Supervivientes, la versione spagnola dell'Isola dei Famosi italiana. Il ragazzo ha conosciuto all'interno dei gioco Violeta Mangrinan, anche lei ex tronista di Mujeres y Hombres y Viceversa. Tra i due è scoppiata la passione ed il tutto è stato filmato dalle telecamere. La ragazza, per stare con ...

Supervivientes mai così hot : all’Isola dei Famosi spagnola le immagini ’scandalo’ di Fabio Colloricchio e Violeta – Video : Fabio e Violeta - Supervivientes Compleanno bollente per Fabio Colloricchio a Supervivientes, la versione iberica della nostra Isola dei Famosi. L’ex tronista di Uomini e Donne si è infatti lasciato andare ad una notte di passione con la concorrente Violeta Mangriñan, diventata curiosamente celebre in Spagna per essere salita sul trono di Mujeres y Hombres y viceversa (riadattamento del programma di Maria De Filippi). Il rapporto sessuale ...

