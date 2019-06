ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Ci sono poche cose più odiose e vili che approfittare della debolezza altrui, come ha fatto questa donnacon una signora di 86 anni costretta in carrozzina, e in aggiunta a ciò dentro un ascensore senza possibilità – se non di fuga – almeno di soccorso. Una di queste è aizzare l’odio e la ferocia come ha fatto non un suo truculento e sfegatato seguace, ma il ministro dell’Interno, responsabile della sicurezza di ogni cittadino, che, perfettamente consapevole dell’effetto che avrebbe ottenuto, ha dichiarato: “Questa maledettain carcere per trent’anni, messa in condizione di non avere più figli, e i suoi poveri bimbi dati in adozione a famiglie perbene. Punto”.sulla: “Maledetta donna, sia messa in carcere, in condizione di non aver più figli” Quello che fa ...

Noovyis : Un nuovo post (Sterilizzare la ladra bosniaca? Basterebbe rispondere a Salvini ‘già fatto’) è stato pubblicato su P… -