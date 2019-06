Spezia | Italiano è il nuovo allenatore | domani la presentazione

calcioweb.eu

(Di mercoledì 19 giugno 2019) E’ stato il protagonista principale della promozione in Serie B del Trapani, arrivata in seguito ai playoff e con una situazione societaria tutt’ora incerta. La sua carriera, adesso, proseguirà in cadetteria, ma non con i siciliani, bensì con lo, che a fine stagione ha salutato Pasquale Marino. E’ stato infatti raggiunto l’accordo tra i liguri e Vincenzo. Oggi il tecnico è giunto in città per incontrare il direttore generale Guido Angelozzi, con il quale ha raggiunto l’accordo per le prossime due stagioni. Laufficiale delsarà domattina nella sede del ‘Ferdeghini Intels Training’.L'articoloè illaCalcioWeb.

