Spazzacorrotti | Cassazione invia atti alla Consulta | da valutare se irretroattività della

(Di mercoledì 19 giugno 2019) La leggeè incostituzionale? È quanto dovrà stabilire ladopo che la prima sezione penaleCorte diha sollevato questione di legittimità costituzionale,ndo gliCorte Costituzionale. Quest’ultima dovrà decidere sulla irretrovitàlegge, che dal 31 gennaio manda obbligatoriamente in carcere i condannati definitivi per reati contro la pubblica amministrazione, senza poter chiedere, in stato di libertà, una misura alternativa. Il caso da cui tutto è partito riguardava un legale di Como, condannato a quattro anni per peculato. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale lombardo, accogliendo la letturadifesa (il professor Vittorio Manes di Bologna e l’avvocato Paolo Camporlini) sulla non applicabilitàlegge per un reato commesso in data precedente a quellasua entrata in vigore e con ...

