Spagna-Belgio | Europei Under21 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming Le

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Oggi (mercoledì 19 giugno) alle ore 18.30 si giocherà, sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi deglidi calcio. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia si svolgerà una gara decisiva per le sorti del Gruppo A, visto che entrambe le squadre hanno perso all’esordio e serviranno quindi i tre punti per continuare a sperare nel passaggio del turno. Gli iberici sono stati sconfitti 3-1 dall’Italia e avranno ora grande voglia di riscatto. La squadra di Luis de la Fuente partirà sulla cartafavorita, vista la grande qualità dei giocatori in campo, che però non sono riusciti a fare la differenza contro gli azzurrini. Ildi Johan Walem, reduce dal 2-3 contro la Polonia, può quindi credere nell’impresa.sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai2 e in direttasu Rai Play. Sarà possibile seguire questa gara anche con noi, ...

