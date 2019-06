Sony Santa Monica al lavoro su God of War 2?

eurogamer

(Di mercoledì 19 giugno 2019)non ha ancora annunciato ufficialmente God of War 2, ma più passano i giorni e più un seguito del pluripremiato titolo appare più realistico. Come riporta PSU, lo studio ha aperto una massiccia campagna di assunzioni, tra cui un posto da Senior Combat Designer. Ad una rapida occhiata si nota che quasi tutte le posizioni richieste calzerebbero a pennello per un God of War 2, inoltre visto che ci stiamo avvicinando alla nuova generazione, non stupirebbe trovare il nuovo titolo nella lineup di lancio di PS5.God of War ha riscosso molto successo, vincendo decine di premi e confermandosi come l'esclusiva PS4 più venduta di sempre, con le sue 10 milioni di copie vendute nel maggio 2019. Il gioco non è un vero e proprio reboot, tuttavia abbandona le classiche ambientazioni della Grecia antica in favore di quella che fa da contorno alla mitologia norrena. Leggi altro...

