Sono allergico alle nocciole! Passeggero cacciato dal volo della Turkish Airlines (Di mercoledì 19 giugno 2019) Josh Silver, 25enne britannico, si era appena imbarcato a bordo dell'aereo che lo doveva riportare da una vacanza in Turchi con la fidanzata, ma dopo aver fatto presente agli assistenti di volo di essere allergico alle nocciole, è stato cacciato "con la forza". "Perché le persone allergiche non posSono permettersi di viaggiare? È una vera e propria discriminazione". Si sfoga così Josh Silver che sostiene di essere stato costretto ad abbandonare, assieme alla sua fidanzata, un volo della Turkish Airlines diretto da Antalya, in Turchia, a Londra, dopo aver fatto presente di essere allergico alle nocciole.

Alla fine la coppia, per far ritorno a casa, ha dovuto sborsare l'equivalente di circa 618 euro per un nuovo volo. La vicenda è stata raccontata da Metro.co.uk che ha raccolto la testimonianza del manager originario di Waltham Abbey, nell'Essex. "Mi sento discriminato per avere un problema medico, non ho fatto nulla di illegale o legato alle droghe” spiega Silver. Il 25enne avrebbe fatto presente la sua allergia ad un assistente di volo poco prima che l’aereo decollasse. "Lo faccio ogni volta che salgo su un aereo. Il membro dell'equipaggio di cabina stornato e mi ha detto che non mi avrebbero portato a casa. Ero molto imbarazzato” spiega. "Mi hanno fatto sentire colpevole di una condizione medica, come se fossi un viaggiatore ubriaco o molesto" dice.