Silvio Berlusconi | «Carfagna  e Toti nuovi coordinatori  di Forza Italia» | Video

Silvio Berlusconi : «Carfagna e Toti nuovi coordinatori di Forza Italia» : Il Cavaliere: «Il Congresso nazionale occasione per indire consultazioni popolari sulle cariche elettive»

Sestino Giacomini : "Gli davano del pazzo ma...". Perché sui magistrati aveva ragione Silvio Berlusconi" : "Se c'è un Paese occidentale negli ultimi decenni dove le sorti di questo o quel governo, di questo o quel politico, sono state determinate da vicende giudiziarie, quello è l'Italia", scrive Augusto Minzolini in un retroscena su Il Giornale. "Abbiamo fatto scuola", confida al giornalista Sestino Gia

Silvio Berlusconi - la fucilata dal suo fedelissimo : "Uscire da Forza Italia? No - tanto è già morta" : Fra tre settimane ci sarà la presentazione del movimento L'Italia in crescita di Giovanni Toti. L'obiettivo del governatore ligure è di convincere l'elettorato di Forza Italia e tutti gli azzurri delusi ad abbandonare Silvio Berlusconi e di sposare il nuovo progetto che può diventare la seconda forz

Silvio Berlusconi - catastrofe nel suo feudo in Sardegna : Forza Italia all'1 - 3 per cento : Una nuova disfatta, il voto in Sardegna per Forza Italia. Ovviamente non si parla dei risultati del centrodestra che nel suo complesso ha vinto, ma di quanto, analizzando il voto, abbia effettivamente ottenuto il partito di Silvio Berlusconi. Una disfatta non solo per il fatto che, a Cagliari, è sta

Silvio Berlusconi - colpo al cuore dal cerchio magico di Arcore? "Chi andrà alla convention di Giovanni Toti" : Una ventina di giorni alla convention di Giovanni Toti al teatro Brancaccio. Evento di rottura. Evento con cui il governatore della Liguria sfida Forza Italia e il suo leader, Silvio Berlusconi, con cui è in rottura da tempo. Fari dunque puntati sul Brancaccio: chi ci sarà? Chi andrà? Chi se ne terr

Alessandra Ghisleri ad Agorà : "I voti di Forza Italia sono di Silvio Berlusconi ma il partito deve evolversi" : "Forza Italia è un partito che non può prescindere da Silvio Berlusconi: manca una linea, un messaggio politico importante che deve essere aggiornato su quelli che sono adesso i tempi". Alessandra Ghisleri ospite di Serena Bortone ad Agorà su Raitre, ricorda che chi ha contrastato il Cavaliere, Gian

Silvio Berlusconi a Giovanni Toti : "Chi lascia Forza Italia non ha mai successo" : Silvio Berlusconi continua a ostentare sicurezza nonostante le minacce di uscite da Forza Italia: "Non c'è nessuna paura di fuoriuscite. Chi ha lasciato non ha mai avuto successo. Da sempre credo che non ci sia possibilità di affermarsi per un partito che voglia ripetere l'esperienza di Forza Italia

Giovanni Toti - il sondaggio riservato sul tavolo di Silvio Berlusconi : il suo partito prenderebbe l'1% : Silvio Berlusconi è impegnato su un fronte estero, l'individuazione dei "volti" che guideranno le istituzioni dell'Unione europea e l'incontro giovedì 20 con Angela Merkel e gli altri leader del Ppe per iniziare a discutere sulle nomine in vista dell'insediamento dell'Europarlamento il 2 luglio pros

Al via il processo a Silvio Berlusconi a Bari : stop della difesa ai microfoni di Radio Radicale e alle riprese : La decisione dei legali dell'ex premier, Niccolò Ghedini e Francesco Paolo Sisto: no al consenso alla registrazione integrale del procedimento. L'accusa per Berlusconi è quella di aver indotto Gianpi Tarantini a mentire sulle escort

Forza Italia - i primi tre nomi : chi lascia Silvio Berlusconi per andare con Giovanni Toti : Parte dal Lazio la scissione di Forza Italia? Domani pomeriggio, martedì 18 giugno, i consiglieri regionali azzurri Antonello Aurigemma (che è anche capogruppo di FI alla Pisana), Pasquale Ciacciarelli e Adriano Palozzi - fa sapere Il Tempo - spiegheranno durante una conferenza stampa alla Camera le

Silvio Berlusconi - la voce preoccupante : "Non si arrende ma è stufo marcio". E con Matteo Salvini... : Fosse per lui ne farebbe subito un' altra. «Le campagne elettorali mi ringiovaniscono», va ripetendo dal 27 maggio. Non molla nemmeno stavolta, dopo il peggior risultato di Forza Italia in una votazione su scala nazionale. Silvio Berlusconi è stufo di certi «irriconoscenti» del suo partito, e va da

Giovanni Toti - caccia ai delusi di Silvio Berlusconi : il piano segreto del governatore : Ma Giovanni Toti vuole candidarsi alla segreteria di Foza Italia con le primarie e senza Silvio Berlusconi o vuole dar vita al suo partito Italia in crescita che andrà in scena il 6 luglio a Roma? Per il momento, riporta il Tempo, si tratta solo di una chiamata della società civile di centrodestra c

Silvio Berlusconi e la fusione di Forza Italia con la Lega. La rivolta degli azzurri : "E' un errore" : Per un Matteo Salvini che preferisce glissare sull' ipotesi di fusione tra Lega e Forza Italia («non è all' ordine del giorno», dice ai giornalisti, e silenzio assoluto sull' argomento al consiglio federale del Carroccio), c' è un intero partito azzurro che va in fibrillazione dopo che Libero e altr

Giovanni Toti durissimo contro Silvio Berlusconi : "Il partito unico di centrodestra non lo vuole nessuno" : La battaglia tra Giovanni Toti e Silvio Berlusconi prosegue con un'intervista del governatore Ligure ad affaritaliani.it. Toti risponde alle accuse del Cav, che lo ha definito un "super-nominato". "Tutti in Forza Italia sono stati nominati - premette -. Io sono stato invitato da Berlusconi a scender