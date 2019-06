huffingtonpost

(Di mercoledì 19 giugno 2019) In terapia intensiva per unatura sul. E solo perché non era. È successo in provincia di Verona dove unadi dieci anni è stata ricoverata dopo essere caduta correndo. L’impatto con il terreno è stato il canale d’ingresso dell’infezione, che ha un decorso molto veloce (circa tre giorni). Fortunatamente i genitori dellasi sono resi conto subito che qualcosa non andava (ilha per sintomi contrazioni musicali, febbre, sudorazione, tachicardia) e che non si trattava solo di una comune ferita superficiale. Così martedì mattina sono corsi in ospedale a Borgo Trento e ora è ricoverata nel reparto dipediatrica in prognosi riservata. Per curare l’infezione acuta, che può attaccare il sistema respiratorio, la bimba è sottoposta a una ...

Piergiulio58 : Si sbuccia il ginocchio e prende il tetano: bambina non vaccinata in rianimazione a Verona. Burioni: 'Girano tante… - giordano679 : @battutevere Quello del bambino che cade e si sbuccia il ginocchio è la migliore?? - anarcomico : RT @ladanihadetto: Ora vi racconto la barzelletta più bella della storia: Pierino cade, si sbuccia un ginocchio e se lo mangia. Capolavor… -