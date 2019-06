Sexy e aggressiva come una valchiria | la nuova Aston Martin Valhalla è di una bellezza…

sportfair

(Di mercoledì 19 giugno 2019)ha confermato che la suahypercar a motore centrale si chiameràe potrebbe essere la prossima auto di James Bond L’continua il lignaggio del nome con la “V” del marchio. Questahypercar nasce da un progetto di collaborazione trae Red Bull Racing , dal quale la casa di Gaydon prende la tecnologia e l’esperienza di guida in stile Formula 1.condivide gran parte del suo DNA con il modello di punta di, la Valkyrie, compreso il suo nome, che è preso in prestito dalla mitologia nordica, ildifatti è una grande sala in cui le Valchirie dirigevano, al cospetto di Odino, le anime dei guerrieri scelti per la battaglia finale, il Ragnarök.la Valkyrie,è basato su una monoscocca in fibra di carbonio e il rivestimento della carrozzeria è anch’esso in ...

MorfiBen : @FalkoMelissa @33Peccatrici33 @Dipreelamodella @AndreaDipre @bonbaffo Aggressiva/sexy. .. -