Sentenza storica | il donatore di sperma è il padre biologico del bambino e ha voce in

Sentenza storica : il donatore di sperma è anche padre biologico del bambino e voce in capitolo nell’educazione : Secondo l’Alta Corte dell’Australia un donatore di sperma è anche il padre legale del figlio biologico, con voce in capitolo nelle scelte relative alla sua vita. Il caso specifico si riferisce ad un uomo, chiamato nella carte del tribunale con lo pseudonimo di ‘Robert Masson‘, che nel 2006 aveva donato il suo seme a un’amica omosessuale per una fecondazione assistita, da cui è nata una bambina con cui il padre ha ...

Il calcetto con i colleghi fa parte dell’orario di lavoro - storica Sentenza in Spagna : I giudici erano stati chiamati a dirimere la controversia nata tra un'azienda locale del tabacco e i sindacati dei lavoratori. Tutto nasce infatti da un torneo di calcetto che ogni anno l'azienda organizza facendo partecipare i propri dipendenti e i tabaccai che rifornisce. Per i giudici quel torneo è da considerare parte integrante dell'orario di lavoro con paga, riposi e malattia in caso di infortuni. Lo ha stabilito la sezione di Vigo ...