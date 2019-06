Sentenza storica | il donatore di sperma è anche padre biologico del bambino e voce in

meteoweb.eu

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Secondo l’Alta Corte dell’Australia undiillegale del figlio, conin capitolo nelle scelte relative alla sua vita. Il caso specifico si riferisce ad un uomo, chiamato nella carte del tribunale con lo pseudonimo di ‘Robert Masson‘, che nel 2006 aveva donato il suo seme a un’amica omosessuale per una fecondazione assistita, da cui è nata una bambina con cui ilha oggi un rapporto “molto stretto“, ha spiegato il giudice Margaret Cleary. Dopo il parto, nonostante non vivessero insieme, l’uomo, soprattutto in quanto amico, ha avuto un ruolo importante “nel sostegno economico, nella salute e nell’istruzione” della piccola, che lo chiama papà. I problemi sono sorti quando la mamma della piccola, che oggi ha 12 anni, insieme alla sua compagna ha deciso di trasferirsi in Nuova ...

