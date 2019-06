Sea Watch 3 | il fiume di milioni di euro che spende la Ong | da dove arrivano quei soldi

Sea Watch ed Ong - Salvini sfida tutti : 'Possono mandare anche i caschi blu' (VIDEO) : C'è una nave carica di migranti che da giorni vaga nel Mediterraneo. La sua pretesa è quella di poter attraccare in Italia, riuscendo a far leva su quello che è il diritto internazionale marino e che gli consentirebbe di arrivare nelle acque italiane quali "porto sicuro". Cosa che, invece, non sarebbe la Libia. Un'idea che mal si concilia con l'idea di Matteo Salvini che interpellato sulla vicenda ha espresso i soliti concetti di scarsa voglia ...

Sea Watch - Matteo Salvini durissimo : "Conta meno di zero - mandateci pure i Caschi blu" : Una pesante vittoria per Matteo Salvini, nel braccio di ferro con Sea Watch. Il Tar, infatti, ha confermato la chiusura del porto di Lampedusa per la ong, respingendone il ricorso. Decisione che ha fatto insorgere il Consiglio d'Europa, che ha attaccato l'Italia, ancora una volta, per la politica de

Sea Watch 3 - magistrati in azione : l'indagine e la gravissima ipotesi di reato contro la ong : Ora la ong Sea Watch finisce nel mirino dei giudici della procura di Agrigento, che ha aperto un'inchiesta sul caso della nave ormai da sei giorni al confine delle acque territoriali italiane, a 16 miglia circa da Lampedusa. Il procuratore aggiunto, Salvatore Vella, nel fascicolo - a carico di ignot

Divieto sbarco - Tar : no ricorso Sea Watch : 16.16 Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della Sea Watch,che contesta il Divieto d'ingresso in acque territoriali italiane e il Divieto di sbarco dalla Sea Watch 3,ferma a Sud di Lampedusa con 43 migranti. Lo rende noto il Viminale. Intanto, la procura di Agrigento ha aperto un fascicolo sul caso della Sea Watch 3,a carico d'ignoti, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. In Italia, ribadisce il ministro dell' Interno Salvini, ...

Doccia fredda per Sea Watch : il Tar boccia il ricorso contro il divieto di sbarco : Angelo Scarano Il tribunale amministrativo ha respinto il ricorso di Sea Watch contro il divieto imposto dal Viminale Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di Sea Watch. L'ong tedesca aveva infatti impugnato il provvedimento notificato dalla Guardia di Finanza a bordo della nave che di fatto vieta l'ingresso dell'imbarcazione nella acque territoriali italiane. Il provvedimento firmato dal ministro degli Interni mette in pratica le ...

Sea Watch - il Tar del Lazio ha respinto il ricorso contro il divieto di sbarco previsto dal dl Sicurezza bis : Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della Sea Watch per contestare il divieto di ingresso in acque territoriali e il no allo sbarco della Sea Watch 3 che si trova a sud di Lampedusa con a bordo 43 migranti soccorsi una settimana fa. Lo fa sapere il Viminale. L'articolo Sea Watch, il Tar del Lazio ha respinto il ricorso contro il divieto di sbarco previsto dal dl Sicurezza bis proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sea Watch - Tar del Lazio respinge il ricorso dell’ong : resta il divieto di sbarco : Il Tar del Lazio ha dato torto alla Sea Watch. L'Ong, come hanno spiegato fonti del Viminale, si era rivolta in via d'urgenza al tribunale amministrativo per contestare il divieto di ingresso in acque territoriali italiane e il "no" allo sbarco. La nave è ancora in stand-by a 16 miglia a Sud da Lampedusa.Continua a leggere

Migranti : sbarco Sea Watch - procura Agrigento apre inchiesta : Palermo, 18 giu. (AdnKronos) - La procura di Agrigento ha aperto una nuova inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, dopo lo sbarco di 10 Migranti a Lampedusa dalla nave Sea Watch, ferma da cinque giorni a 16 miglia da Lampedusa in acque internazionali. In particolare, il procurat

Sea Watch - fascicolo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina : Sea Watch, fascicolo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina Il fascicolo, a carico di ignoti, contesta il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Salvini: "In Italia si arriva rispettando le regole" Parole chiave: sea_Watch ...

Sea Watch nel mirino dei pm. ?La procura apre un'inchiesta : Angelo Scarano Aperto un fascicolo contro ignoti ad Agrigento. E spunta l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina Adesso sul caso Sea Watch irrompe la procura di Agrigento. Il prcuratore aggiunto Salvatore Vella ha aperto un fascicolo contro ignoti che ipotizza il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. A mettere al centro delal vcienda la procura di Agrigento è stato lo sbarco di 10 migranti per ...

Migranti - la procura di Agrigento apre un’inchiesta sul nuovo caso Sea Watch : La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta sul nuovo caso Sea Watch, l'imbarcazione della Ong tedesca che si trova da sei giorni al confine delle acque territoriali italiane con 43 Migranti a bordo e senza la possibilità di poterli far sbarcare. Il fascicolo, a carico di ignoti, ipotizza il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.Continua a leggere

Consiglio d’Europa preoccupato per decreto Sicurezza bis : “Subito porto a Sea Watch” : Dare un porto sicuro alla Sea Watch 3. Un porto da indicare “tempestivamente” e che possa essere raggiunto in tempi rapidi. Il Consiglio d’Europa, nel giorno in cui diffonde il documento sulla protezione di rifugiati e migranti nel Mediterraneo, mette al centro il caso della nave della ong tedesca bloccata al limite delle acque territoriali italiane in attesa di ricevere indicazioni sullo sbarco dei migranti salvati l’11 ...

Sea Watch - 50 città tedesche vogliono accogliere i migranti : il no del ministro dell'Interno Horst Seehofer : La Sea Watch mette in difficoltà anche la buonista Germania. Almeno 50 città tedesche si sono offerte di accogliere i migranti a bordo, ma il ministro dell'Interno, Horst Seehofer, blocca i buoni propositi. Il governo italiano ha messo in pratica il decreto Sicurezza bis e con una diffida del Vimina

Il Consiglio d'Europa : "Dare subito un porto sicuro alla Sea Watch" : alla Sea Watch 3 deve essere “indicato tempestivamente un porto sicuro che possa essere raggiunto rapidamente”, così all’ANSA Dunja Mijatovic, commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa “preoccupata per l’atteggiamento del governo italiano nei confronti delle ong che conducono operazioni di salvataggio nel Mediterraneo”.Ue ribadisce, Sea Watch? la Libia non è un porto sicuro.(via ...