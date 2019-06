Se il Vesuvio erutta | pronto piano d' evacuazione nazionale della Campania

ilgiornale

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Claudio Carollo Gemellaggi con tutta Italia per accogliere 1milione e 155mila sfollati in caso di eruzione, da 31 Comuni inclusi nella zona rossa, 25 nell'area Vesuviana e sette in quella Flegrea Ilpotrebbere da un momento all’altro? Può darsi, quando non si può sapere, ma è un'eventualità da prendere talmente sul serio che intanto i comuni si stanno portando avanti per un colossaled'delle popolazione campana. Si tratta di 1milione e 155mila abitanti che in caso dell'infausto cataclisma verrebbero distribuiti e accolti in tutto il restoPenisola, secondo i gemellaggi sottoscritti da tutti i paesi coinvolti. Oggi a Napoli sono stati firmati i protocolli d'intesa tra i Comunizona rossa dele dei Campi Flegrei e le Regioni e le Province autonome del resto del Paese, davanti al CapoProtezione civile, Angelo Borrelli. ...

