Scherma | Europei 2019 | Enrico Berrè vola ai quarti di finale Vicina la zona medaglia

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : 19 giugno - Berrè ai quarti nella sciabola - fuori Samele - Montano e Curatoli. Spadiste giù dal podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.32: Gli altri ottavi. Il fancese Apithy ha battuto il russo Danilenko 15-14, il russo Ibragimov ha superato 15-7 l’ucraino Statsenko 16.29: Enrico Berrè è ai quarti di finale con il brivido! Avanti 14-6 l’azzurro ha subito 6 stoccate consecutive prima di mettere a segno il punto del 15-12 che chiude il match e permette all’azzurro di raggiungere i quarti dove affronterà il ...

Scherma - Europei 2019 : Enrico Berrè unico azzurro agli ottavi. Ultima stoccata fatale a Samele e Curatoli : E’ una giornata finora molto deludente per l’Italia agli Europei di Scherma in corso di svolgimento a Dusseldorf. Dopo l’eliminazione di tutte le spadiste, anche nella sciabola maschile il copione è stato molto simile. Solo Enrico Berrè ha raggiunto gli ottavi di finale, mentre sono stati eliminati Luca Curatoli, Luigi Samele ed Aldo Montano. Resta, dunque, solo il romano in corsa per una medaglia. Berrè ha sconfitto per 15-12 ...

Scherma - Europei 2019 : Alberta Santuccio si ferma ai quarti. La francese Candassamy nega la medaglia all’azzurra : Alberta Santuccio si deve accontentare di un piazzamento a ridosso del podio nella spada agli Europei 2019 di Scherma. A Düsseldorf (Germania) la 24enne azzurra, dopo aver battuto agli ottavi la campionessa del mondo in carica Mara Navarria, ha accarezzato il sogno di conquistare la prima medaglia senior della carriera, ma è stata sconfitta ai quarti di finale dalla francese Marie-Florence Candassamy con il punteggio di 15-9 al termine di un ...

Scherma - Europei 2019 : tutti gli sciabolatori azzurri accedono ai sedicesimi : tutti gli sciabolatori azzurri accedono ai sedicesimi agli Europei 2019 di Scherma, che si stanno svolgendo a Düsseldorf (Germania). Enrico Berrè, Luca Curatoli e Gigi Samele hanno ottenuto il pass diretto al termine della fase a gironi, potendo così risparmiare energie preziose. Berrè, imbattuto nei primi assalti, affronterà il georgiano Beka Bazadze. Curatoli troverà invece il romeno Florin Zalomir, mentre Samele se la vedrà con il francese ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : 19 giugno - Santuccio eliminata nei quarti di finale della spada - Montano al secondo turno nella sciabola : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.45: Una giornata quindi non felicissima nella spada femminile, dove le attese non mancavano, soprattutto per la presenza di Navarria. La sua eliminazione eccellente, proprio ad opera di Santuccio, ha rappresentato un po’ la premessa per un qualcosa che non è arrivato. 14.43: Purtroppo termina qui il sogno continentale di Alberta Santuccio. L’azzurra è stata sconfitta nei quarti ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : 19 giugno - solo Santuccio ai quarti di finale della spada femminile - Fiamingo e Navarria eliminate : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.02: Santuccio che scenderà per i quarti di finale della spada femminile, affrontando la francese Candassamy 13.59: Si chiude purtroppo qui l’avventura continentale di Rossella Fiamingo in questi Europei di Scherma. L’azzurra è stata sconfitta con il punteggio di 15-11 dalla rumena Udrea. Resta dunque solo Alberta Santuccio nei quarti di finale 13.57: Quando manca ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : 19 giugno - Santuccio ai quarti di finale - Navarria sconfitta nella spada. E’ il momento di Fiamingo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.41: Ottavo di finale tra Udrea e Fiamingo, nella spada femminile, che avrà inizio alle 13.45 13.40: Una pool n.9 da incorniciare per Berré che fa l’en plein con cinque successi nella sciabola maschile. Ora vedremo come sarà il tabellone delle sfide dai 32esimi. 13.38: Santuccio quindi accede ai quarti di finale della spada femminile e affronterà la vincente del confronto tra Rossella ...

Scherma - Europei 2019 : derby Navarria-Santuccio agli ottavi - avanti anche Fiamingo : Assisteremo ad un derby azzurro tra Mara Navarria e Alberta Santuccio negli ottavi di finale della spada agli Europei 2019 di Scherma, che si stanno svolgendo a Düsseldorf (Germania). Le due italiane hanno superato brillantemente i sedicesimi ed ora si troveranno una contro l’altra nel prossimo turno. La campionessa del mondo in carica ha travolto 15-6 la spagnola Sara Fernandez Calleja, mentre Santuccio ha battuto 15-7 la svizzera Pauline ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : 19 giugno - Navarria - Santuccio e Fiamingo agli ottavi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.48 Vince Fiamingo! Battuta 15-6 la polacca Rutz. 12.45 La seconda manche si chiude sul 10-6 a favore di Fiamingo. 12.43 Fiamingo riesce ad annullare il tentativo di rimonta di Rutz e allunga nuovamente sul 9-6. 12.40 L’azzurra chiude la prima manche avanti 5-3. 12.37 Tocca ora a Rossella Fiamingo, contro la polacca Rutz. 12.35 Successo anche di Santuccio! Sconfitta 15-7 la la svizzera ...

Scherma - Europei 2019 : Federica Isola eliminata al primo turno - avanzano le altre azzurre : Si interrompe a sorpresa al primo turno il cammino di Federica Isola nella spada agli Europei 2019 di Scherma, che si stanno svolgendo a Düsseldorf (Germania). La giovane azzurra, campionessa europea e iridata Under20 in carica, ha pagato probabilmente la tensione all’esordio nella rassegna senior ed è stata sconfitta 15-12 dalla ceca Michala Pechovova, numero 231 del ranking. avanzano invece senza problemi le altre tre azzurre in gara, ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : 19 giugno - le spadiste completano la fase a gironi. Bene Navarria ed Isola : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.40: Cinque vittorie ed una sconfitta. Questo il record alla fine dei gironi per Mara Navarria. 10.33: Alberta Santuccio ha chiuso il suo girone con quattro vittorie e due sconfitte. Purtroppo Rossella Fiamingo ha perso l’ultimo assalto e concluso con un record di 3-3. 10.27: Quarta vittoria per Mara Navarria. 10.20: Federica Isola ha chiuso la sua fase a gironi con cinque vittorie ed ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : 19 giugno - in pedana spadiste e sciabolatori : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi e gli azzurri in gara – La presentazione della terza giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei di Scherma. Oggi scendono in pedana spadiste e sciabolatori. Si chiudono le gare individuali nella rassegna continentale a Dusseldorf e l’Italia punta ad ampliare il proprio bottino. Finora sono sei le medaglie vinte, con i ...

Scherma - Europei 2019 : il programma e le ambizioni dell’Italia nella terza giornata. Spadiste e sciabolatori a caccia di una medaglia : terza giornata agli Europei di Scherma in corso di svolgimento a Dusseldorf e si chiudono le gare individuali con le prove della spada femminile e della sciabola maschile. Finora è stata una rassegna continentale molto positiva per l’Italia, che ha già raccolto sei medaglie, compresi i due ori di Alessio Foconi ed Elisa di Francisca. Ad aprire il programma saranno le Spadiste e c’è sicuramente attesa per le azzurre che scenderanno in ...