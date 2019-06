Scherma | Europei 2019 | derby Navarria-Santuccio agli ottavi | avanti anche Fiamingo

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : 19 giugno - Navarria - Santuccio e Fiamingo agli ottavi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.48 Vince Fiamingo! Battuta 15-6 la polacca Rutz. 12.45 La seconda manche si chiude sul 10-6 a favore di Fiamingo. 12.43 Fiamingo riesce ad annullare il tentativo di rimonta di Rutz e allunga nuovamente sul 9-6. 12.40 L’azzurra chiude la prima manche avanti 5-3. 12.37 Tocca ora a Rossella Fiamingo, contro la polacca Rutz. 12.35 Successo anche di Santuccio! Sconfitta 15-7 la la svizzera ...

Scherma - Europei 2019 : Federica Isola eliminata al primo turno - avanzano le altre azzurre : Si interrompe a sorpresa al primo turno il cammino di Federica Isola nella spada agli Europei 2019 di Scherma, che si stanno svolgendo a Düsseldorf (Germania). La giovane azzurra, campionessa europea e iridata Under20 in carica, ha pagato probabilmente la tensione all’esordio nella rassegna senior ed è stata sconfitta 15-12 dalla ceca Michala Pechovova, numero 231 del ranking. avanzano invece senza problemi le altre tre azzurre in gara, ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : 19 giugno - le spadiste completano la fase a gironi. Bene Navarria ed Isola : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.40: Cinque vittorie ed una sconfitta. Questo il record alla fine dei gironi per Mara Navarria. 10.33: Alberta Santuccio ha chiuso il suo girone con quattro vittorie e due sconfitte. Purtroppo Rossella Fiamingo ha perso l’ultimo assalto e concluso con un record di 3-3. 10.27: Quarta vittoria per Mara Navarria. 10.20: Federica Isola ha chiuso la sua fase a gironi con cinque vittorie ed ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : 19 giugno - in pedana spadiste e sciabolatori : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi e gli azzurri in gara – La presentazione della terza giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei di Scherma. Oggi scendono in pedana spadiste e sciabolatori. Si chiudono le gare individuali nella rassegna continentale a Dusseldorf e l’Italia punta ad ampliare il proprio bottino. Finora sono sei le medaglie vinte, con i ...

Scherma - Europei 2019 : il programma e le ambizioni dell’Italia nella terza giornata. Spadiste e sciabolatori a caccia di una medaglia : terza giornata agli Europei di Scherma in corso di svolgimento a Dusseldorf e si chiudono le gare individuali con le prove della spada femminile e della sciabola maschile. Finora è stata una rassegna continentale molto positiva per l’Italia, che ha già raccolto sei medaglie, compresi i due ori di Alessio Foconi ed Elisa di Francisca. Ad aprire il programma saranno le Spadiste e c’è sicuramente attesa per le azzurre che scenderanno in ...

Scherma - Europei 2019 oggi : programma - orari e tv (mercoledì 19 giugno). Tutti gli azzurri in gara : oggi (mercoledì 19 giugno) si svolgerà la terza giornata di gare degli Europei 2019 di Scherma a Düsseldorf (Germania). Si concluderanno gli assalti individuali di questa rassegna continentale, con le ultime due armi in pedana: spada femminile e sciabola maschile. L’Italia proverà a lasciare il segno anche oggi e i riflettori saranno puntati sulla campionessa iridata in carica Mara Navarria e su Luca Curatoli, entrambi protagonisti in Coppa del ...

Europei Scherma - poker azzurro nella seconda giornata : L'Italia festeggia ben quattro medaglie nella seconda giornata degli Europei Assoluti di Dusseldorf. Sulle pedane tedesche, il giorno dopo la doppietta azzurra nel fioretto maschile, il bottino azzurro giunge a quota sei grazie ad Elisa Di Francisca che conquista l'oro nel fioretto femminile ed Andrea Santarelli, medaglia d'argento nella spada maschile, a cui si aggiungono le due medaglie di bronzo portate in dote da Enrico Garozzo ed Alice ...

Scherma - Europei 2019 : Elisa Di Francisca - testa da fuoriclasse assoluta. Spadisti - costanza storica. A Errigo resta il Mondiale : Anche meglio di ogni più rosea previsione. Finora. Italia da sogno nella 33esima edizione degli Europei di Scherma. Al termine della seconda giornata, arrivano altre quattro medaglie azzurre. Gli Spadisti mantengono una media da record, con otto podi in nove gare importanti stagionali (senza vittoria, arriverà); Elisa Di Francisca supera sé stessa, eguaglia Vezzali e Pozdniakov con cinque titoli Europei nel fioretto, vince da mamma quattro anni ...

Europei di Scherma – Splendida doppietta azzurra nel fioretto maschile : oro per Foconi - Garozzo si prende l’argento : Nella finale tutta azzurra disputata a Dusseldorf, Alessio Foconi supera Daniele Garozzo con il punteggio di 15-4 L’Italia domina nel fioretto maschile ai Campionati Europei di Scherma, monopolizzando la finale per la medaglia d’oro. Ad aggiudicarsela è Alessio Foconi, che conquista il metallo più pregiato da numero 1 del ranking mondiale e da campione del Mondo. Sul secondo gradino del podio si piazza Daniele Garozzo, che ...

Scherma - Europei 2019 : il medagliere. L’Italia resta al comando dopo la seconda giornata : L’Italia resta al comando del medagliere dopo la seconda giornata di gara degli Europei 2019 di Scherma. Azzurri grandi protagonisti oggi sulle pedane di Düsseldorf (Germania) con l’oro di Elisa di Francisca, l’argento di Andrea Santarelli e i bronzi di Alice Volpi ed Enrico Garozzo. Di seguito il medagliere aggiornato degli Europei 2019 di Scherma. MEDAGLIERE Europei 2019 ...

Europei di Scherma – Elisa Di Francisca è di nuovo la regina del fioretto - Andrea Santarelli d’argento nella spada : La prima giornata degli Europei di Dusseldorf si chiude in maniera trionfale per l’Italia, che si prende l’oro con Elisa Di Francisca nel fioretto femminile. Due azzurri sul podio della spada maschile, Santarelli e Garozzo prendono argento e bronzo Splendida Italia nella prima giornata degli Europei di Scherma, in corso di svolgimento a Dusseldorf, in Germania. Elisa Di Francisca si prende la quinta corona continentale nel ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : ESTASI ITALIA! Di Francisca oro - Santarelli argento - Volpi e Garozzo bronzo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.27 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. E’ stata una giornata trionfale per l’Italia con l’oro di Elisa di Francisca, l’argento di Andrea Santarelli ed i bronzi di Alice Volpi ed Enrico Garozzo. Appuntamento a domani per le gare di spada femminile e sciabola maschile. Un saluto sportivo da OA Sport. 20.26 La jesina festeggia a 36 anni il quinto ...