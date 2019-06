Scattare Foto RAW con Huawei P20 Pro

Giù da una scogliera per Scattare una foto col fidanzato : 21enne muore dopo un volo di 30 metri : Michelle Casey, studentessa 21enne dell'Oregon, è morta dopo essere caduta da una scogliera nei pressi di Manzanita, dove si era recata con il fidanzato per scattare delle foto al panorama. dopo aver perso l'equilibrio, ha fatto un volo di 30 metri. Un albero ha attutito la caduta e impedito che finisse nell'Oceano Pacifico. "Abbiamo donato i suoi organi e ha già salvato due vite". dopo che il compagno ha allertato i soccorsi e le forze ...

bxActions 6.0 permette di rimappare il pulsante Bixby per app specifiche - Scattare Foto e avviare Google Assistant : Il Senior Member di XDA Jawomo ha sviluppato l'applicazione bxActions che permette a tutti gli utenti di rimappare il pulsante Bixby con molte altre opzioni, sfruttando anche la doppia pressione e la pressione prolungata per effettuare varie azioni con app specifiche, scattare foto e avviare Google Assistant direttamente dalla schermata di blocco. L'articolo bxActions 6.0 permette di rimappare il pulsante Bixby per app specifiche, scattare foto ...

Come Scattare Foto bellissime con sfondo sfocato con Huawei : Usa la fotocamera dello smartphone Huawei per scattare foto in modo professionale. Segui il Corso per usare smartphone e scopri Come si scattano foto bellissime in bianco e nero.

Come Scattare belle foto con lo smartphone : Scopri alcuni piccoli trucci per scattare foto bellissime con il tuo smartphone da condividere sui social network o inciare con Whatsapp

Il piccione vola veloce e fa Scattare l’autovelox : la foto fa il giro del web : “veloce come un piccione”. Un’affermazione che, in effetti, suona piuttosto inusuale. Ma che da oggi ha tutto un altro valore: è stato infatti proprio un piccione che volava a 45 km/h su un tratto di strada con il limite a 30, a far scattare l’autovelox. Il volatile è stato immortalato in un fotogramma che sta facendo il giro dei social. E’ accaduto a Bocholt, nella Renania occidentale. Sul profilo Facebook della ...

Scattare Foto bellissime in notturna con smartphone Huawei : Impara ad usare il tuo telefono Huawei leggi la nostra guida per usare smartphone che ti porterà a Scattare foto bellissime in notturna.

Xiaomi - arriva la modalità Moon per Scattare Foto perfette alla Luna : (foto: Xiaomi) Si chiama modalità Luna o Moon mode la nuova funzione che Xiaomi ha allestito per i suoi nuovi smartphone Xiaomi Mi 9 e Xiaomi Mi 9 Se e, come suggerisce il nome stesso, si dedica alla possibilità di fotografare al meglio delle possibilità il nostro unico satellite naturale. Ci riesce grazie al mix tra la qualità delle lenti montate a bordo e l’assistenza dell’intelligenza artificiale. Per prima era stata Huawei a intraprendere ...

Smartphone per Scattare Foto : i migliori da comprare : Uno Smartphone fotocamera ottimo deve ovviamente avere varie caratteristiche sia hardware che software. Sono sempre più le persone che cercano proprio questa caratteristica in un telefono: scegliere lo Smartphone con la migliorie fotocamera in assoluto leggi di più...

Progettata la fotocamera che può Scattare immagini chiare da 45 chilometri di distanza : scattare foto dalle lunghe distanze è un problema perché l’atmosfera introduce distorsioni che possono rovinare l’immagine, l’inquinamento, soprattutto in città, può rendere gli scatti poco chiari anche a brevi distanze. Questi problemi sono stati risolti dai ricercatori della University of Science and Technology of China, che hanno realizzato una fotocamera basata su Lidar, capace di scattare foto chiare fino a una distanza ...

Dei Redmi Note 7 mandati nello Spazio per Scattare Foto alla Terra : Grazie a una pazza idea del CEO Xiaomi, il Redmi Note 7 è stato lanciato nello Spazio per la nuova campagna marketing e ha scattato delle foto della Terra. L'articolo Dei Redmi Note 7 mandati nello Spazio per scattare foto alla Terra proviene da TuttoAndroid.

App per Scattare Foto RAW con iPhone : Volete sfruttare al massimo il comparto fotografico del vostro melafonino scattando in RAW. Per questo, nella nostra nuova guida odierna, vi elencheremo una serie di app per scattare foto RAW con iPhone seguendo pochi e leggi di più...

Scattare Foto bellissime con lo smartphone Huawei P20 : Lo sai come si fa ad usare correttamente la Fotocamera dello smartphone Android Huawei P20 per fare Foto di alta qualità ?