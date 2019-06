Sarri-Juve | domani la presentazione su Sportmediaset

Presentazione Maurizio Sarri Juventus : diretta streaming-tv e dove vederla : Presentazione Maurizio Sarri Juventus: diretta streaming-tv e dove vederla È fissata per giovedì 20 giugno la Presentazione ufficiale di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Juventus. L’evento si terrà all’Allianz Stadium e inizierà alle ore 11. Un contratto triennale per l’ex allenatore del Chelsea, la cui scelta ha generato grosse delusioni in quei tifosi (napoletani e non) che lo veneravano, definendolo come un simbolo della lotta ...

Juventus - Sarri ha scelto i giocatori da confermare : fra questi c'è Pjanic : Da domenica pomeriggio Maurizio Sarri è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico da diversi giorni è già al lavoro per costruire la squadra del futuro. Maurizio Sarri ha già stabilito quale sarà lo zoccolo duro dal quale ripartire e punterà sui senatori bianconeri. Il tecnico ha scelto i nomi dei giocatori da cui ripartire per far nascere la sua nuova Juve. Chiaramente punterà su Miralem Pjanic, sul capitano Giorgio Chiellini ...

Juventus - senatori felici per arrivo Sarri : il tecnico potrebbe andare in Grecia da CR7 : Dopo quasi un mese di attesa, domenica scorsa, la Juventus ha annunciato ufficialmente Maurizio Sarri. L'allenatore toscano è stato scelto come sostituto di Massimiliano Allegri e domani comincerà la sua avventura in bianconero visto che ci sarà la presentazione alla stampa. Sarri parlerà nella sala "Gianni e Umberto Agnelli" dell'Allianz Stadium. Sicuramente l'allenatore risponderà a molte delle domande dei cronisti e chissà che non gli ...

Chelsea - Emerson Palmieri smentisce le voci di addio : “io con Sarri alla Juve? Nessuno mi ha chiamato” : L’esterno italo-brasiliano ha parlato del proprio futuro, confermando di voler rimanere in Inghilterra Emerson Palmieri rimarrà al Chelsea, non seguirà Maurizio Sarri alla Juventus. E’ quanto rivelato dal giocatore italo-brasiliano ai microfoni di ESPN Brasile, sottolineando di voler proseguire la sua esperienza in maglia blues. AFP/LaPresse Niente Serie A dunque per il classe ’94, che ha confermato di non aver ricevuto ...

Calciomercato Juve - Sarri penserebbe ad una formazione molto offensiva con Icardi : La Juventus ha finalmente scelto il nuovo allenatore dopo Massimiliano Allegri: si tratta di Maurizio Sarri, fresco vincitore dell'Europa League con il Chelsea, squadra con la quale ha ottenuto anche il terzo posto in campionato. L'arrivo di Sarri a Torino cambia sicuramente l'approccia del club bianconero alla costruzione del gioco. L'allenatore toscano, comunque, dovrà adattarsi all'ambiente bianconero, dove vincere è sempre stato l'imperativo ...

Sacchi : Il calcio di dominio e bellezza di Sarri è il pass della Juve per vincere la Champions : Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport si pronuncia sulla scelta di Andrea Agnelli di esonerare Allegri, vincitore di 5 campionati, e mettere Maurizio Sarri alla giuda della Juventus. È difficile pensare che un cambiamento così totale, di stile, di lavoro e di idee, possa dare subito dei risultati. Tutti i tecnici della Juve sono stati sempre dei grandi tecnici capaci di mantenere i bianconeri a vertici della Serie A, ma alla Juve è sempre ...

La Juve di Sarri : fra possibili cessioni e obiettivi di mercato - il primo su tutti è Pogba : Ufficializzato Maurizio Sarri come tecnico bianconero, la dirigenza è pronta a lanciarsi sul mercato con l'intento di rafforzare una rosa che dovrà competere in Serie A ed in Champions League. Le ambizioni di Inter e Napoli potrebbero incrementare il livello del campionato italiano, lo sa bene la Juventus che vuole regalare grandi giocatori al tecnico toscano. Probabilmente però si partirà da alcune cessioni, come scrive il noto esperto di ...

Veltroni : 'Con Sarri la Juve ha compiuto una scelta difficile e coraggiosa' : La Juventus è stata protagonista di un radicale cambio sul piano tecnico nel momento in cui ha interrotto il proprio rapporto con Massimiliano Allegri, che ha portato ben 11 trofei al club, e si è affidata a Maurizio Sarri. Sulla scelta dei bianconeri ha espresso la propria opinione anche il tifoso Juventino Walter Veltroni in un articolo per "La Gazzetta dello Sport". L'approdo dell'ex Napoli sulla panchina rappresenta, secondo lui, un deciso ...

Juventus - tre possibili promesse a Sarri : fra queste l'arrivo di un grande centrocampista : Ufficializzato Maurizio Sarri, la Juventus è al lavoro per allestire una rosa funzionale al gioco offensivo del tecnico toscano. Sarebbero ben tre le promesse fatte dai bianconeri al toscano, per soddisfare al massimo le sue richieste. Su tutti spicca la possibile e probabile cessione del terzino portoghese Joao Cancelo. Quest'ultimo risulterebbe non funzionale al gioco del tecnico toscano, che gradisce dei terzini (in particolar modo il terzino ...

Sarà Adrien Rabiot il primo acquisto dell’era di Sarri alla Juventus : Marcos Benito, giornalista di “El Chiringuito de Jugones”, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttojuve.com. Secondo quanto ha detto, il centrocampista del Psg, Adrien Rabiot, andrà alla Juve e Sarà il primo acuisto dell’era Sarri in bianconero. Rabiot avrebbe accettato un ingaggio di circa 7 milooni di euro l’anno per 5 anni. Il 30 giugno scadrà i suo contratto e nel mese di luglo il trasferimento darò ufficiale Queste le sue ...

Juventus - Sarri trova Bernardeschi : 'Per lui stravedo - diventerà un fuoriclasse' : La Juventus è ormai al lavoro per costruire la squadra ideale per Maurizio Sarri. Il tecnico toscano avrebbe già individuato i nomi dei giocatori da confermare e quelli invece di cui fare a meno. Sarri ripartirà soprattutto dalle colonne degli ultimi anni ovvero Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Miralem Pjanic, Rodrigo Bentancur, Emre Can, Cristiano Ronaldo e Federico Bernardeschi. Proprio il numero 33 juventino gode della grande stima di ...

Salta l'operazione Guardiola. È Sarri il nuovo allenatore della Juventus : Maurizio Sarri è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. Per lui un contratto di tre anni. Ci sono voluti venticinque giorni per strappare un annuncio definitivo da parte della società bianconera, che, agendo nel silenzio più assoluto, ha lasciato che si sviluppasse una delle spy story di mercato più appassionanti di sempre. Il nome di Maurizio Sarri era stato in ballo da subito, da dopo ...

Sacchi - l’opinione del maestro : “Sarri perfetto per la Juventus - scelta rivoluzionaria. Guardiola? Zero possibilità” : Maurizio Sarri allenatore perfetto per la Juventus, su Guardiola non c’è mai stata alcuna possibilità: Arrigo Sacchi dà il suo autorevole parere sulla scelta del nuovo coach bianconero Intervistato a margine della presentazione del suo nuovo libro, Arrigo Sacchi si è trovato a rispondere a diverse domande in merito al nuovo allenatore della Juventus. La scelta di Maurizio Sarri non ha convinto i tifosi che avrebbero preferito un ...

Mercato Juventus - Sarri attua la rivoluzione : doppia cessione in attacco! : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in chiave Mercato in vista dell’imminente sessione estiva. Come accennato in mattinata, la Juventus avrebbe già raggiunto l‘accordo con Rabiot per il passaggio in bianconero del centrocampista francese. Un accordo totale sulla base di 7 milioni di euro annui fino al 2024. Atteso […] More