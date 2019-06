Sardegna | il governatore Solinas si è dimesso da senatore dopo 4 mesi di incompatibilità

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Alla fine Christiansi èda parlamentare. Ilsardo ha consegnato a metà pomeriggio le sue dimissioni danelle mani dell’ufficio di presidenza di Palazzo Madama. Il parlamentare leghista, leader del Partito ardo d’azione, ha posto così fine all’del suo mandato, che dura da quando a febbraio è stato eletto anche presidente della Regione. Ora la Giunta per le immunità parlamentari di palazzo Madama preparerà una proposta per l’Aula e poi le dimissioni verranno messe ai voti. La consegna delle dimissioni daè arrivata proprio nel giorno in cui a Christianè stato notificato un ricorso presentato dai Radicali Italiani riguardante proprio la sua situazione di, nonostante l’ilsardo è ancora ...

